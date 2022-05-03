Відповідно до закону: у ПФУ розповіли, коли розпочнеться виплата пенсій за травень

З 2 травня Пенсійним фондом було розпочато фінансування пенсій за травень — на пенсійні виплати спрямовано 1276,8 млн грн. Як повідомляють у Фонді, виплата пенсій за травень буде здійснюватися згідно із законодавством, починаючи з 4 травня.

У свою чергу в Міністерстві соціальної політики зазначають, що вказаний обсяг фінансування — це 11% планового обсягу на травень для виплати пенсій через «Укрпошту».

Загалом на пенсійні виплати в травні заплановано 49,1 млрд грн, з яких 37,6 млрд грн — на виплату пенсій пенсіонерам, які обслуговуються в банках, а 11,5 млрд грн — на виплату тим, які отримує пенсію через відділення «Укрпошти».

Наразі заяви про отримання пенсії за тимчасово зміненим фактичним місцем проживання до органів Пенсійного фонду подали вже 4725 осіб (щодо виплати в іншому відділенні АТ «Укрпошта») та 5829 осіб (щодо здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну систему «Ощадбанку» «MY TRANSFER»).

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко під час всеукраїнського телемарафону запевнив, що розмір пенсій та інших соціальних виплат в Україні зменшувати не планують навіть на фоні різкого зменшення відрахувань бізнесу до Пенсійного фонду.

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