«Морква чудово відламується, тож можна не нарізати»: як правильно заморожувати овочі на зиму

Заморожування овочів на зиму є дуже корисним і важливим заняттям. Але все не так просто, як може здатися на перший погляд. Адже неправильно заморожені овочі втрачають весь свій вітамінний склад! Кулінарка Катерина Силенок поділилась секретами заготовляння, які стануть кожній господині у пригоді.

Кабачки

— У чоловіка проблеми зі шлунком, тому періодично готую суп-пюре, до складу якого входить і кабачок, — розповідає пані Катерина. — Для супу. Молоденькі кабачки мию, сушу, обрізаю кінчики та складаю в пакети по 1−2 штуки. Для ікри. Доросліші кабачки мию, знімаю шкірку, виймаю насіння, ріжу на шайби або човники, в пакет і заморожую. Для шакшуки. Беремо ще старіші кабачки, чистимо від шкірки та насіння, ріжемо кубиками, складаємо в пакет та заморожуємо.

Помідори

1. Беру чері, мию, сушу, викладаю на деко (кінчики не відрізаю, бо томати з власного городу) та заморожую. Потім складаю в пакет та зберігаю в морозильній камері. Дуже любимо в борщ додавати ці помідори.

2. Беру в рівних кількостях помідори та перець, мию, обрізаю кінчики. Перекручую на м'ясорубці, додаю сіль та інколи подрібнену зелень. Розливаю в пакети, закриваю та обережно складаю в морозилку. Потім чудово йде в борщ та інші страви.

Буряк

Просто натираю його, а потім по пакетиках порційно розкладаю.

Морква

1. Почистила, помила, потерла на крупній тертушці та в пакети розклала. Можна навіть не порційно: морква чудово відламується.

2. Нарізаю кружечками: в пакет та морозилку. Потім або в суп-пюре або в печінковий паштет.

Баклажани

1. Помила, зробила проколи та поставила в духовку пектися. Потім складаю в каструлю, чекаю, поки охолоне, та знімаю шкірочку, притримуючи за хвостик. Складаю порційно в пакети. Використовую або для салату, або для хациліму.

2. Баклажани мию, відрізаю хвостики, ріжу скибочками, складаю в пакет. Туди додаю перцю болгарського та заморожую. Зимою обсмажую цибулю, додаю цю суміш, трохи соєвого соусу — і смакота.

3. Нарізаю кружечками синенькі та загортаю у плівку.

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