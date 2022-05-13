Як замаскувати мішки під очима: поради відомої візажистки Тетяни Бойко

Безсонні ночі та переживання не сприяють красі, проте й у нинішніх умовах жінки прагнуть мати гарний вигляд. І це, за словами психологів, так само природно, як саме бажання жити. Мішки під очима — одне із наслідків безсонних ночей та постійного хвилювання. Про те, як їх замаскувати за допомогою косметики, «ФАКТАМ» розповіла відома українська візажистка та б'юті-блогерка, засновниця та викладачка онлайн-школи макіяжу Тетяна Бойко, якій довіряли свої обличчя Патрісія Каас, Інгрід та інші відомі люди.

«Що темніша зона та глибший рельєф, то світлішим має бути тон коригувального засобу»

— Рельєфні вади на обличчі найскладніші для маскування, — каже Тетяна Бойко. — Причини виникнення мішків під очима різні. Даються взнаки й спосіб життя, і стан здоров'я, і спадковість.

— Як же замаскувати мішки під очима?

— Звичайно ж, у маскуванні мішків під очима допоможе косметика. У вашій косметичці має бути світлий коректор з мінімальним вмістом жирної основи, а також світла пудра. І те, й інше має бути на 2−3 тони світлішим за основний тон шкіри. Освітліть зону під мішком. Що темніша зона та глибше рельєф, то світлішим має бути тон і щільнішою текстура коригувального засобу. При неявно вираженому рельєфі раджу працювати сухими засобами — пудрою, наносячи її в заглиблення. При явно вираженому рельєфі потрібно комбінувати засоби: спочатку застосувати коректори, наносячи їх у заглиблення, потім пудру, щоб зафіксувати результат, а ущільнивши пудрою, ще більше освітлити поглиблені зони.

«Уникайте верхнього та жорсткого освітлення, воно підкреслює мішки під очима»

— Що робити, щоб проблема не посилювалася?

— Не вживайте багато води на ніч. Не робіть помилок у макіяжі: не ущільнюйте шкіру коректорами в рухомих зонах, не затемнюйте та не освітлюйте сам мішечок. І ще дуже важливо не використовувати косметику з перламутровими часточками у зоні заломлення площин. Хайлайтери лише посилять візуальний стан, тому що підкреслюють рельєфи.

— Такі тонкощі далеко не всі знають.

— І ще одна порада: уникайте верхнього та жорсткого освітлення, воно підкреслює мішки під очима.

Раніше Тетяна Бойко розповіла «ФАКТАМ» про те, як привести до ладу брови, якщо на відвідування салону немає грошей.

Фото з альбому Тетяни Бойко

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