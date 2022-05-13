«Сховався» під матрацом: українець намагався перетнути кордон у багажному відділенні бусу

Українські прикордонники продовжують виявляти і перекривати дорогу на до безпечних країн ЄС так званим «ухилянтам» — військовозобов'язаним чоловікам призовного віку. Ще одного такого «зайця» виявили у п'ятницю, 13 травня, на прикордонному пункті пункту пропуску «Шегині». Коли на контроль прибув водій мікроавтобуса з вісьмома пасажирами, про що було зроблено відмітку в контрольному талоні, прикордонникам довелося розв'язувати задачку — де подівся ще один пасажир?

Відповідь було знайдено під час огляду транспортного засобу, який виявився дуже зручним і молодику не склало труднощів переміститись з пасажирського сидіння до багажного відділення та зануритись між сумками та валізами, а на додачу ще й прикритись смугастим матрацом, повідомили у прес-центрі Державної прикордонної служби.

Саме в такий спосіб українець намагався сховатися від контролю та потрапити до Польщі, адже законних підстав для виїзду за кордон у чоловіка призовного віку не було.

Особу через кордон не пропущено та притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стосовно перевізника ж прикордонники Львівського загону направили повідомлення до Нацполіції, адже в його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Нагадаємо, у березні на кордоні з Молдовою викрили українця, який, аби уникнути призову, сховався у бебі-боксі своєї дитини.

915

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter