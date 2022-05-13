31.97 / 31.93 33.23 / 32.72
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Відроджуємо українське: приготуйте гугіль з квашеними огірками

21:50 13 травня 2022
гугіль

Дедалі частіше українські господині повертаються до рецептів забутих страв, які не лише підкреслюють автентичність нашої кухні, але й є досить демократичними, ситними та смачними. Вінничанка Тетяна Цвігун на гостину та на щодень готує гугіль, рецепт передала їй бабуся 1903 року народження.

Інгредієнти для страви

Квасоля — 300 г

Картопля — 1 кг

Огірки квашені (середнього розміру) — 3−4 шт.

Капуста квашена — літрова банка

Цибуля — 3 шт.

Сіль, перець чорний мелений — до смаку

Олія — 100−150 г

Приготування

Спершу потрібно відварити квасолю, потім обібрати картоплю, нарізати кружальцями і обсмажити на олії. В кінці смаження картоплі додати цибулю, нарізану квадратиками. Капусту протушкувати на олії. Огірки порізати квадратиками, залити водою і проварити (після закипання — 3 хв.). Всі підготовлені продукти змішати, скласти в горнятко і протушкувати впродовж 10−15 хв. Гугіль смакуватиме краще, якщо готуватиметься в керамічному горщику.

Раінше «ФАКТИ» розповідали про страву, яка виникла ще за часів Київської Руси.

57

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підживлення з нашатирного спирту

Розсада буде рости, як на дріжджах: ефект від цього підживлення помітний вже після першого застосування

Покладіть у пральну машину пакет під час прання: ефект буде просто приголомшливим (відео)

Покладіть у пральну машину пакет під час прання: ефект буде просто приголомшливим (відео)

Огірки

Полийте цим незвичайним засобом розсаду огірків: вона стане товстою і міцною, а врожай вас просто приголомшить (відео)

Григорій Решетнік із дружиною

Григорій Решетнік із сім'єю залишив Україну

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.