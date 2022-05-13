Відроджуємо українське: приготуйте гугіль з квашеними огірками

Дедалі частіше українські господині повертаються до рецептів забутих страв, які не лише підкреслюють автентичність нашої кухні, але й є досить демократичними, ситними та смачними. Вінничанка Тетяна Цвігун на гостину та на щодень готує гугіль, рецепт передала їй бабуся 1903 року народження.

Інгредієнти для страви

Квасоля — 300 г

Картопля — 1 кг

Огірки квашені (середнього розміру) — 3−4 шт.

Капуста квашена — літрова банка

Цибуля — 3 шт.

Сіль, перець чорний мелений — до смаку

Олія — 100−150 г

Приготування

Спершу потрібно відварити квасолю, потім обібрати картоплю, нарізати кружальцями і обсмажити на олії. В кінці смаження картоплі додати цибулю, нарізану квадратиками. Капусту протушкувати на олії. Огірки порізати квадратиками, залити водою і проварити (після закипання — 3 хв.). Всі підготовлені продукти змішати, скласти в горнятко і протушкувати впродовж 10−15 хв. Гугіль смакуватиме краще, якщо готуватиметься в керамічному горщику.

Раінше «ФАКТИ» розповідали про страву, яка виникла ще за часів Київської Руси.

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