Відроджуємо українське: приготуйте гугіль з квашеними огірками
Дедалі частіше українські господині повертаються до рецептів забутих страв, які не лише підкреслюють автентичність нашої кухні, але й є досить демократичними, ситними та смачними. Вінничанка Тетяна Цвігун на гостину та на щодень готує гугіль, рецепт передала їй бабуся 1903 року народження.
Інгредієнти для страви
Квасоля — 300 г
Картопля — 1 кг
Огірки квашені (середнього розміру) — 3−4 шт.
Капуста квашена — літрова банка
Цибуля — 3 шт.
Сіль, перець чорний мелений — до смаку
Олія — 100−150 г
Приготування
Спершу потрібно відварити квасолю, потім обібрати картоплю, нарізати кружальцями і обсмажити на олії. В кінці смаження картоплі додати цибулю, нарізану квадратиками. Капусту протушкувати на олії. Огірки порізати квадратиками, залити водою і проварити (після закипання — 3 хв.). Всі підготовлені продукти змішати, скласти в горнятко і протушкувати впродовж 10−15 хв. Гугіль смакуватиме краще, якщо готуватиметься в керамічному горщику.
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