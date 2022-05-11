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Набрид холодець? Приготуйте драглі — такої смакоти ви точно ще не куштували

20:30 11 травня 2022
драглі

Українські м’ясні страви надзвичайно різноманітні. Захолоджування — один з методів приготування м’яса, який виник ще за періоду Київської Русі. Тоді був відсутній холодильник, тому драглі готували лише у зимову пору року. Нині ж цю смачну та поживну страву продовжують готувати господині. Щоправда, сучасний рецепт базується на традиційній технології приготування, але вже за допомогою сучасних девайсів, розповідає кулінарка Тетяна Васюк.

Для приготування потрібно:

  • курятина 300 грамів,
  • свинина -300 грамів (краще з кісточкою),
  • яловичина — 300 грамів,
  • 1 велика цибулина,
  • 1 велика морквина,
  • 4 пачки желатину (якщо розводиться на 500 мл).
  • вода — 2 літри,
  • кілька перепелиних яєць
  • лаврове листя, перець чорний,
  • 2 головки часнику,
  • сіль, кілька гілочок петрушки.

М'ясо промити, нарізати бажаними шматочками, цибулю, моркву почистити, скласти в мультиварку цілими, налити близько 2 літри води. Дати закипіти, злити воду, налити нової два літри. Додати лавровий лист, перець, сіль і варити 2 години на функції «Тушіння». Окремо відварити яйця, почистити і натерти часник.

Коли все відварилося, взяти частину гарячого бульйону, розвести в ньому желатин. Решту бульйону зцідити в окрему ємність, додати свіжий натертий часник. Доки він настоюватиметься, розібрати м'ясо по тарілочках, розрізати перепелині яєчка, нарізати відварену моркву фігурним ножем, покласти кілька гілочок петрушки.

Процідити бульйон, додати розведений желатин і розлити по тарілочках, не порушуючи композицію з м'яса та овочів. М'ясо можна брати будь-яке, оскільки додавання желатину не обмежує у виборі.

Як швидко приготувати холодець у мультиварці, читайте тут.

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