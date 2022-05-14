Чому Китай згортає співробітництво з росією: пояснює політолог

Китай згортає економічне співробітництво з росією: відбулось скорочення інвестицій в нафтовий та високотехнологічний сектори. Також відмовили росіянам у використанні власної системи UnionPay для підтримки їхніх платіжних систем, коли пішли MasterCard і Visa. Тобто поступовий відхід є.

«Поки що вони виконують ті контракти, які є: беруть у них за безцінь сировину, можуть купити нафту, але з дисконтом під 50%. Та й то Китай все робить хитрувато. Цими закупівлями займаються приватні, а не державні компанії. Це не ті обсяги, які рф хотіла б продати», — розповідає політолог Тарас Загородній.

Наступне. Відкриваємо цифри і бачимо, що товарообіг Китаю з Європою складає приблизно 800 млрд доларів на рік, з Америкою 890 млрд, а з росією приблизно 100−150. Ну не будуть вони ризикувати такими грошима.

На переконання політолога, в даній ситуації Китай нічого не програє. Росія все більше деградує і вони розуміють, що «цей плід» падає їм в руки у вигляді, приміром, освоєння Сибіру.

«У відкриту анексію я не вірю, але можуть зробити як колоніальні країни стосовно них же в ІХ сторіччі: брати території в оренду на 100 років. Тим паче, вони вже орендують шматки території», — зазначає Тарас Загородній.

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