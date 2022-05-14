У першій частині інтерв'ю «ФАКТАМ» політолог, політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, кого по праву можна назвати автором російського ядерного шантажу, як зміниться тактика ведення війни в Україні та що може спричинити революцію в рф.

У продовженні інтерв'ю Тарас Загородній проаналізував, чому в Німеччині бояться перемоги росії, хоч чимало європейців «сиділи» на зарплаті у путіна. А також розповів про те, що Китай використовує росію так само, як вона — «ДНР» і «ЛНР».

«Китай згортає економічне співробітництво з росією»

- Нещодавно лідер Китаю Сі Цзіньпін під час розмови з канцлером Германії висловився за залучення всіх зусиль для унеможливлення загострення конфлікту в Україні. Чи може Піднебесна, скажімо так, підштовхнути росію до миру?

— Китай, Америка та увесь світ повірили у великодержавні понти росії.

- Які Україна розбила в пух і прах…

- Так. Проте вони всі вірили, що Україна буде знищена за три дні. Американці «сиділи на прослушці» й аналізували деякі знаки від нашої влади, тому думали, що так і буде. Європейці взагалі всі були на зарплаті у путіна. Німецький політолог ще два місяці тому сказав, мовляв, німці реально бояться перемоги росії, бо наслідком цього буде розпад рф. До речі, це правда. Вони не знають, що відбуватиметься далі.

Китай використовує росію, як росія — «ДНР» і «ЛНР», лише у світових масштабах. Там хотіли, щоб Україну розбили і, як наслідок, виникла криза Заходу та НАТО. Американці після Афганістану отримали б другу поразку, натомість Піднебесна за допомогою росії торпедувала б країни Заходу, а потім вирішила власні проблеми. Йдеться про Тайвань, Південнокитайське море, яке вони фактично хочуть зробити внутрішнім, бо насипають там штучні острови.

Китай, на рівні риторики, продовжує підтримувати росію. Загалом ми чуємо та бачимо ті самі наративи. Проблема в тому, що Сі Цзіньпін теж опинився в ситуації, як і путін. Це ж теж авторитарний режим.

У цілому, ризики для Китаю величезні. У Сі Цзіньпіна восени відбудеться пленум, де його переобиратимуть, тому він не може визнати поразку.

— На початку війни взагалі мало хто, навіть серед наших партнерів, вірив у перемогу України. Китайський лідер не виняток.

— Якщо він це визнає, то втратить владу. Тому на рівні публічної риторики Китай підтримуватиме росію. Проте на цьому все закінчиться. Жодної військової допомоги рф не буде. У Пекіні не ризикуватимуть.

- Тобто Китай взагалі не допомагатиме росії, хоч там на таку підтримку ой як розраховували?

- Теоретично можуть дати засоби зв'язку, але й це під питанням. Китай згортає економічне співробітництво з росією: відбулось скорочення інвестицій в нафтовий та високотехнологічний сектори. Також відмовили росіянам у використанні власної системи UnionPay для підтримки їхніх платіжних систем, коли з рф пішли MasterCard і Visa. Тобто поступовий відхід є. Поки що вони виконують ті контракти, які є: беруть у рф за безцінь сировину, можуть купити нафту, але з дисконтом під 50%. Та й це Китай робить хитрувато. Цими закупівлями займаються приватні, а не державні компанії. Це не ті обсяги, які рф хотіла б продати.

Тарас Загородній

Наступне. Відкриваємо цифри і бачимо, що товарообіг Китаю з Європою складає приблизно 800 млрд доларів на рік, зі США 890 млрд, а з росією приблизно 100−150. Ну не будуть вони ризикувати такими грошима.

В даній ситуації Китай нічого не програє. росія все більше деградує і вони розуміють, що «цей плід» падає їм в руки у вигляді, приміром, освоєння Сибіру. У відкриту анексію цієї території я не вірю, але можуть зробити, як колоніальні країни стосовно них же в ІХ сторіччі: брати території в оренду на 100 років. Тим паче, вони вже орендують шматки території.

Для Китаю, як і для будь-якої азійської країни, головне — зберегти обличчя. Ну не можуть вони відкрито визнати програш. Це в західному суспільстві еліти мають змогу розвернутись за народом, у Китаї немає такого. Там контрольована ситуація, бо тоталітарний режим. Якщо керівник втрачає обличчя — він втрачає владу. Теоретично після осіннього пленуму можлива публічна зміна риторики, але це вже відбувається: почали називати війну війною, на державному телебаченні вже понад місяць показують Зеленського і взагалі позицію України. Раніше нічого такого не було.

Китайські журналісти теж присутні в Україні, хоч і не на контрольованій нашою владою території, а на захопленій росіянами.

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— Не секрет, що під виглядом журналістів часто працюють ті ж розвідники. Тож, це справді представники ЗМІ чи закамуфльовані спецслужбісти?

- Припускаю, їхні «журналісти» проходять по іншим відомствам. Вони просто дивляться, як працює російська армія. Китай зацікавлений, щоб рф утилізувала якомога більше своїх військових в Україні, тоді вона залишається взагалі беззахисною. Ракети, які росіяни зараз відстрілюють накопичувались десятиліттями. Їх виробляли приблизно 30−40 років тому. У росії немає технологічних можливостей зараз відновити цей запас, навіть у найближчі 5 років. До запровадження санкцій, протягом року вони могли виготовити 150 «Калібрів».

Таким чином, Китай дивиться, що він у будь-якому разі виграє. Але в публічній риториці Пекіну найближчим часом мало що зміниться.

«В рф розуміють, що поразка в Україні означатиме кінець росії»

— Не можу оминути питання Близького Сходу. Останні дні багато говорять про виведення російських військ з Сирії та можливі наслідки цього. Чому путін на це йде?

- росія взагалі витискається з Близького Сходу. Для регіону такий крок стане великим плюсом, передовсім для Ізраїлю. Ні для кого не є таємницею, що організація «Звільнення Палестини» — вигадка КДБ. Взагалі палестинського народу не існує: є араби, є євреї. «Палестинський народ» вигадали ті, хто й «народ Донбасу» та «народ Криму».

Звісно, у цих регіонах буде спокійніше. Всі зрозуміють, що терористична діяльність там відбувалась за підтримки росії. Звичайно, якщо хоча б частину військ з Сирії буде виведено, то вакуум заповнить Іран. Є питання, чи зможе він забезпечити повітряне прикриття там, де діяло російське ПВО. А також, чи зможе протистояти Туреччині, яка там знаходиться, чи ІДІЛу, а він нікуди не подівся тощо. Вважаю, пану Асаду вже час думати, як діяти: без російських військ він не втримається при владі.

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- Багато експертів, навіть російських, вважає, що рф взяла курс на самознищення. Чому в кремлі готові ризикувати власною державою задля завоювання нашої країни?

- Вони розуміють небезпеку України, як успішної незалежної держави. Для росіян Київ — місце Хрещення Русі. Це релігійна війна. Тобто в рамках однієї православної конфесії. Для них це питання стійкості та виживання, а також значущості — хто вони є. Вони розуміють символізм. Для росіян Київ не може бути на території успішної України.

Щойно вони окуповують частину території, як одразу нав'язують російську мову та змінюють шкільну програму. Лідерів думок арештовують або схиляють до співробітництва. Все відбувається один в один. Адже в кремлі розуміють, наскільки важливо, щоб люди були з правильною установкою і правильною пам'яттю. Даний екзистенціальний виклик спричинений поведінкою України. В нашій країні діють зовсім інші принципи побудови держави — це реально смерть російській федерації у нинішньому вигляді: бо в українців виходить, а у них — ні.

Знаєте, захоплення України 300 років тому призвело до розквіту російської імперії. З'явились люди, які будували та воювали за них. Чим глибше ми вивчатимемо історію Другої світової війни, тим швидше зрозуміємо, що її тягар на своїх плечах витягли здебільшого українці.

Наша нація себе недооцінювала. Лише війна і те, як ми почали боротись, показало, наскільки ми крута нація І наскільки імперія бореться, щоб захопити українців, аби ми її добудовували. росіяни все чудово розуміють, при всій деградації апарату. В рф усвідомлюють: без України вони ніколи не стануть тією європейською країною, якою прагнуть бути.

— Саме такими імперськими амбіціями і виправдовується їхнє бажання заволодіти Україною?

- В їхньому розумінні вирішити українське питання можна було достатньо просто, купивши наших олігархів. І робити це поступово. Проте проблема в тому, що росія нічого не здатна запропонувати українцям. Корумповане безправне життя? Такого не буде. Натомість Україна в НАТО, ЄС — це зрозуміло людям.

Навіть зараз на окупованих територіях вони хочуть запровадити рубль. Однак, кому він потрібен, якщо його на долари неможливо поміняти навіть в рф? Це реально екзистенціальний виклик для росії. Вони розуміють: поразка в Україні — кінець росії. Аналітики неодноразово про це попереджали, ще до війни. рф потрапила в пастку. У більшості тамтешньої еліти є розуміння, що це кінець. Вся їх боєздатна армія, весь запас ракетної зброї знищується в Україні. 90% боєздатної «десантури» українці перебили. А щоб виростити одного десантника, треба 5 років. Для відновлення запасу «Калібрів» необхідно 3 роки. І це при тому, що ще є Середня Азія, Талібан, Китай, Північна Корея, Кавказ. Всі дивляться і все розуміють.

Сьогодні весь світ дивиться, як росія знищує сама себе.

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