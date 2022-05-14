31.86 / 31.77 33.10 / 33.10
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Не лише посланий корабель: в Україні запустили голосування за нову «військову» поштову марку

16:19 14 травня 2022
Укрпошта

«Укрпошта», яка нещодавно зупинила продаж популярної марки з російським кораблем, у соцмережах розпочала раніше анонсоване голосування за тему нової марки. Проголосувати за один із варіантів можна буде на сторінках «Укрпошти» у соцмережах Facebook, Instagram та Telegram до 21 травня. Зробити вибір можна буде також в додатку «Дія». Про це йдеться у повідомленні компанії.

«Голосування за ескіз марки з кораблем дало чітко зрозуміти, що філателія — це історія не лише про поштову валюту чи колекціонування, а про громадянську позицію, яку чути на увесь світ. Ми хочемо, аби такий народний вибір став доброю традицією для українців, які можуть долучитися до творення сучасного філателістичного мистецтва в Україні», — повідомили в «Укрпошті».

Перелік запропонованих тем:

• Героям слава!
• Путін, Москва палає, Гаага чекає
• Песик Патрон з ДСНС
• «Ой у лузі червона калина…»
• Доброго вечора, ми з України

Як проголосувати?

Під час встановлення остаточного результату «Укрпошта» врахує голоси з усіх платформ, де воно проходить. Для того, щоб проголосувати у Facebook достатньо лайкнути фотографію із темою майбутньої марки. В Instagram потрібно залишити коментар із номером теми. У Telegram варто обрати один із запропонованих варіантів в опитуванні. У «Дії» голосування можна знайти у вкладці «Послуги» — «Опитування».

Як писали «ФАКТИ», попередню марку із фразою захисників острова Зміїний «Русский военный корабль, иди…» запустили 12 квітня, вона стала шалено популярною серед українців.

27

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Покладіть у пральну машину пакет під час прання: ефект буде просто приголомшливим (відео)

Покладіть у пральну машину пакет під час прання: ефект буде просто приголомшливим (відео)

Підживлення з нашатирного спирту

Розсада буде рости, як на дріжджах: ефект від цього підживлення помітний вже після першого застосування

Огірки

Полийте цим незвичайним засобом розсаду огірків: вона стане товстою і міцною, а врожай вас просто приголомшить (відео)

Не варто розслаблятися перед «вторгненням»: синоптик розповіла, коли Україну «окупують» холоди

Не варто розслаблятися перед «вторгненням»: синоптик розповіла, коли Україну «окупують» холоди

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.