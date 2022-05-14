Не лише посланий корабель: в Україні запустили голосування за нову «військову» поштову марку
«Укрпошта», яка нещодавно зупинила продаж популярної марки з російським кораблем, у соцмережах розпочала раніше анонсоване голосування за тему нової марки. Проголосувати за один із варіантів можна буде на сторінках «Укрпошти» у соцмережах Facebook, Instagram та Telegram до 21 травня. Зробити вибір можна буде також в додатку «Дія». Про це йдеться у повідомленні компанії.
«Голосування за ескіз марки з кораблем дало чітко зрозуміти, що філателія — це історія не лише про поштову валюту чи колекціонування, а про громадянську позицію, яку чути на увесь світ. Ми хочемо, аби такий народний вибір став доброю традицією для українців, які можуть долучитися до творення сучасного філателістичного мистецтва в Україні», — повідомили в «Укрпошті».
Перелік запропонованих тем:
• Героям слава!
• Путін, Москва палає, Гаага чекає
• Песик Патрон з ДСНС
• «Ой у лузі червона калина…»
• Доброго вечора, ми з України
Як проголосувати?
Під час встановлення остаточного результату «Укрпошта» врахує голоси з усіх платформ, де воно проходить. Для того, щоб проголосувати у Facebook достатньо лайкнути фотографію із темою майбутньої марки. В Instagram потрібно залишити коментар із номером теми. У Telegram варто обрати один із запропонованих варіантів в опитуванні. У «Дії» голосування можна знайти у вкладці «Послуги» — «Опитування».
Як писали «ФАКТИ», попередню марку із фразою захисників острова Зміїний «Русский военный корабль, иди…» запустили 12 квітня, вона стала шалено популярною серед українців.27
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