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Суспільство та люди

Підкидні дурні: в Україні випустили гральні карти із російськими військовими злочинцями

16:19 14 травня 2022
Гральні карти з російськими військовими злочинцями

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав колоди гральних карт, на яких зображені військові злочинці рф та російські пропагандисти.

«Рівно 20 років тому, у 2002 році, Центральне командування армії США випустило список розшукуваних військових злочинців у вигляді колоди карт, граючи в які американські військові запам'ятовували свої цілі. У 2022 році волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm продовжили цю традицію і за підтримки військового керівництва України, у тому числі й моєї, випустили дві колоди карт з військовими злочинцями рф та російськими політиками і пропагандистами « , — пише головком ЗСУ в соцмережах.

Фото Валерія Залужного

За його словами, спільними зусиллями військових та волонтерів, а також усіх людей доброї волі, карта рашизму буде неодмінно битою, як на полі бою, так і у інформаційній площині.

У коментарях інтернет-користувачі почали цікавитись, де можна купити такі карти. Їх, наприклад, можна було б виставити на аукціон та зібрати гроші для ЗСУ. Проте, за словами спікера розвідувальної спільноти Михайла Макарука, карти не продаються: «Наразі це проект не для продажу. Він є виключно для Сил оборони України».

Зацікавилася проектом й українська дипломатка — очільниця дипміссії України у США Оксана Макарова.

Нагадаємо, що раніше Валерій Залужний показав у роботі потужні американські гаубиці калібру 155 мм, які передали для ЗСУ.

Фото Валерія Залужного

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