Завдяки тому, що адміністрація Байдена надала артилеристам ЗСУ гаубиці калібру 155 мм типу М777, українські бійці починають застосовувати їх для ураження позицій російських окупантів.

Про це написав у своєму Facebook головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

«Окремі привітання та подяка від наших артилеристів американському народові за гаубиці М777. Мої хлопці знають ціну артилерії. Насамперед, вони хотіли передати, що це високоточна і дуже ефективна зброя. Разом до Перемоги!» — написав головком.

На серії знімків показано, як українські воїни готують знаряддя до бою, заряджають їх, ціляться і завдають удару по російським фашистам.

Оператор здійснює точне наведення

Удар!

Важливо й те, що розгортання потужної зброї не потребує багато часу, адже установки дуже мобільні.

За високої потужності та точності американські гаубиці ще й досить легкі

Можна не сумніватися, що тепер, з появою артилерії, яка перевершує за дальністю стрілянини знаряддя окупантів, буде врятовано тисячі життів українців, і агресор повною мірою відчує на собі всю силу знарядь вільного світу.

Нагадаємо, завдяки підписаному президенту США закону про ленд-ліз наша країна отримала доступ до сучасної зброї, боєприпасів, обладнання, за постачання якого можна буде заплатити пізніше або ж просто повернути його США, а Джозефу Байдену не потрібно буде узгоджувати з Конгресом, яку допомогу він надає, що прискорить постачання.

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