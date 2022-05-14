З острова Зміїний, де намагається закріпитися противник і по якому ЗСУ неодноразово завдавали ударів, зокрема, нещодавно підбивши корабель тилового забезпечення Чорноморського флоту рф «Всеволод Бобров», на територію окупованого Криму вивозять убитих і поранених російських військових.

Як повідомляють у ГУР Міноборони України, із сорока російських зв'язківців, відряджених на Зміїний, живими повернулися вісім, а десять — «двохсотими».

«На сьогоднішній день у севастопольському військовому госпіталі переповнені хірургії та травматології. У зв'язку з високим навантаженням у палатах встановлюється по сорок ліжок. Через велику кількість поранених на території Криму активно ведеться кампанія з донорства крові. Окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників у пункти здачі крові. При цьому донором може стати будь-хто — жодних медичних документів не потрібно, обстеження не проводиться», — повідомляють у військовій розвідці.

Після того, як українські військові потопили флагман чф рф «Москва» з його потужною системою ППО, росіяни намагаються закріпитися на острові, встановивши там зенітно-ракетні комплеси.

Зміїний — стратегічна точка на карті бойових дій в Україні. «Для Росії, як і для України, острів — стратегічно важливий пункт. Він дає контроль абсолютно над усіма торговими шляхами, які йдуть в Україну. Тобто це по суті контроль усієї надводної та певною мірою повітряної обстановки на півдні України «, — цитує начальника. ГУР МО України Кирила Буданова «Ліга» — Теоретично це — єдиний шлях, цей регіон я маю на увазі, через який росія може спробувати висадити тактичний повітряний десант на територію так званої «ПМР».

Раніше в мережі показали відео влучного удару ЗСУ по десантному катері біля острова. Зміїний вже увійшов до історії — він фігурує на марці, на якій український військовий посилає за відомою адресою російський військовий корабель.

Фото з Вікіпедії

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