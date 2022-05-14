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Шантажують дітьми: рашисти готують нелюдський інформаційний фейк у Маріуполі

19:25 14 травня 2022
Дитина плаче

У Маріуполі, деякі жителі якого насильно вивозяться до росії і депортуються до депресивних регіонів, росіяни готують масштабну дезінформаційну атаку.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, для підготовки ІПСО планують використовувати батьків, дітей яких вивезли до росії та Донецьку.

«Через загрози розлучення з дітьми назавжди батьків змушують записувати відеозвернення, в яких вони будуть „свідчити“, що їх розлучили бійці „Азова“ та „військові націоналісти України“. І саме українські військові перешкоджали возз'єднанню сімей, зокрема батьків з дітьми, які перебували у лікарнях», — зазначає він.

За інформацією Петра Андрющенка, планується і «друга серія», в якій росіяни нібито «знайшли та повернули» дітей батькам. Такі ролики готуються для демонстрації міжнародної спільноті.

«Подібне є ще одним військовим злочином росії. Батьки дітей перебувають досі в окупованому Маріупольському районі, тому не мають можливості протидіяти окупантам у психологічному тиску. Не вірте таким зверненням. Всі вони зроблені шантажем, примусово, і є ще однією цинічною вигадкою російської ІПСО», — додав радник мера.

Нагадаємо, що нещодавно під час евакуації з Маріуполя рашисти розлучили із мамою 4-річну дівчинку. Жінку залишили у фільтраційному таборі на території так званої «ДНР», а дитині дозволили їхати далі до Запоріжжя. Пізніше вдалося знайти родича дівчинки, який відвіз її до одного із західних регіонів України.

Фото Pixabay

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