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Суспільство та люди

Знайшлася «рідна кров»: історія розлученої з мамою 4-річної Аліси з Маріуполя отримала продовження

18:04 11 травня 2022
Знайшлася «рідна кров»: історія розлученої з мамою 4-річної Аліси з Маріуполя отримала продовження

Історія 4-річної дівчинки з Маріуполя, яку розлучили з мамою нелюди-окупанти, сколихнула серця багатьох українців.

На щастя, світ не без добрих людей, і у цієї сумної розповіді з'явилося більш «щасливе» продовження. Так, згідно з повідомленням уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, чиновникам удалося вийти на родичів маленької дівчинки.

«Сьогодні до Запоріжжя, де тимчасово дали притулок дитині, приїхав її родич. Зараз Аліса разом із дядьком прямує до безпечного регіону на заході України. Найближчим часом очікується зустріч дівчинки з рідною бабусею, яка приїде з Польщі. Маленька Аліса буде передана їй під опіку як дитина, яка в умовах воєнного стану залишилася без піклування батьків», — розповіла Денисова.

Також омбудсмен додала, що ця історія матиме щасливе завершення тільки після повернення мами дівчинки з окупованої території.

При цьому Людмила Денісова закликала міжнародні організації долучитися до звільнення українців, які перебувають у полоні, для відновлення права дітей на батьківське виховання, що передбачено Конвенцією ООН про права дитини.

Тим часом у полку «Азов» повідомляють, що мати дитини залишається у фільтраційному таборі на непідконтрольній Україні території Донецької області, де рашисти піддають людей справжнім тортурам.

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