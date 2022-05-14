«Ліверпуль» переміг у серії пенальті колишню команду Шевченка та взяв Кубок Англії (відео)

У суботу, 14 травня, на лондонському стадіоні «Уемблі» відбувся фінал Кубка Англії з футболу, в якому зійшлися колишня команда Андрія Шевченка «Челсі» та ексклуб Андрія Вороніна «Ліверпуль», який вибив у півфіналі «Манчестер Сіті».

Перед початком поєдинку підопічні Томаса Тухеля та Юргена Клоппа, а також принц Уільям сфотографувалися на знаменитій арені з прапором України з написом Peace («Мир»), тим самим підтримавши український народ, який бореться з путінською нечистістю.

За весь перший тайм суперники завдали в ворота один одного лише по одному удару, а після перерви суперників по черзі рятували штанги (два влучення від ліверпульців Робертсона і Діаса) і перекладина (Маркос Алонсо з «Челсі»). У підсумку основний час переможця не визначив — 0:0.

Не змінився рахунок на табло й після додаткового часу. У підсумку володар трофею визначився в серії пенальті, в якій удача посміхнулася «Ліверпулю» — 6:5 (у лондонців схибили Аспілікуета і Маунт, а у тріумфаторів — Мане).

До речі, підопічні Томаса Тухеля поступилися у вирішальному поєдинку Кубка Англії третій (!) сезон поспіль. У 2020 році «Челсі», який нещодавно купив американський мільярдер Тодд Белі, капітулював перед «Арсеналом» (1:2), а в 2021-му — перед «Лестером» (0:1).

Зазначимо, що «Ліверпуль», який цього сезону вже виграв у «Челсі» у серії пенальті фінал Кубка англійської ліги, вперше за 16 років і восьмий раз в історії клубу завоював найстаріший у світі футбольний трофей, зрівнявшись за кількістю титулів з «Челсі» і «Тоттенхемом» (частіше у Кубку Англії перемагали лише «Манчестер Юнайтед» — 12 разів та «Арсенал» — 14).

Нагадаємо, що команда Юргена Клоппа, який вперше виграв Кубок Англії, все ще претендує на чемпіонський титул в англійській прем'єр-лізі, за два тури до фінішу три очки відстаючи від «Манчестер Сіті», і 28 травня побореться в передмісті Парижа Сен-Дені з Реалом" за головний трофей Ліги чемпіонів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Челсі» у Лізі чемпіонів поступився за сумою двох зустрічей «Реалу».

Фото Twitter Emirates FA Cup

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