«Ліверпуль» ледь не «згорів» в Іспанії, але все ж пробився до фіналу Ліги чемпіонів: відеоогляд матчу

У вівторок, 3 травня, у наднапруженому матчі на стадіоні «Кераміка» у Вільярреалі визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів, вирішальний поєдинок якої 28 травня замість Санкт-Петербурга прийме Париж.

Ліга чемпіонів. ½ фіналу. Матч-відповідь

«Вільярреал» (Іспанія) — «Ліверпуль» (Англія) — 2:3 (Діа, 3, Коклен, 41 — Фабіньо, 62, Діас, 67, Мане, 74). На 86-й хвилині вилучений Капу («Вільярреал»). Перший матч — 0:2.

Мабуть, щоб уболівальникам по всьому світу було не нудно дивитися зустріч у відповідь після успіху хлопців Клоппа на «Енфілді», сенегалець Діа, котрий народився у Франції, вивів іспанців вперед вже на 3-й хвилині зустрічі.

Це ще що! Наприкінці першого тайму невгамовні хлопці Уная Емері відзначилися ще раз і зрівняли рахунок за сумою двох зустрічей — 2:2. Неймовірно, але «Вільярреал» незмінно перетворював на голи кожен (!) із семи останніх ударів у площину воріт суперників: тричі постраждав «Ювентус», двічі — «Баварія» і ось тепер ще двічі — «Ліверпуль». «Вільярреалище»!

Не знаю, чим мотивував Юрген Клопп своїх підопічних у перерві, але в другому таймі ми побачили на полі зовсім інший «Ліверпуль», який зусиллями Фабіньо, Діаса і Мане перевернув усе з ніг на голову і не пустив «жовту субмарину» до фіналу. А ще підопічні німецького спеціаліста встановили рекорд ЛЧ, ставши першою в історії командою, яка виграла в одному сезоні (без урахування кваліфікації) усі шість гостьових матчів.

Додамо, що «Ліверпуль» вдесяте в історії зіграє у фіналі Ліги (Кубка) чемпіонів. Поки що у мерсисайдців шість тріумфів (у 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 та 2019 роках) та три поразки у вирішальних матчах (у 1985, 2007 та 2018 роках).

До речі, виліт із Ліги чемпіонів «Вільярреала» (єдиного з півфіналістів, хто не гарантував собі місце в основній сітці ЛЧ через свій чемпіонат) може суттєво допомогти… донецькому «Шахтарю», який завершив перерваний сезон в УПЛ на першому місці. Справа в тому, що після усунення російських клубів з єврокубків найсильніший клуб 11-ї асоціації в рейтингу УЄФА — Шотландії — автоматично потрапить у новому сезоні до групового турніру ЛЧ. А оскільки Україна в рейтингу — на 12-й позиції (а після дискваліфікації росіян — на 11-й), то наш представник має автоматично потрапити до групи. Щоправда, останнє слово — за виконкомом УЄФА.

Нагадаємо, що другий фіналіст ЛЧ стане відомий після дуелі 4 травня на стадіоні «Сантьяго Бернабеу» у Мадриді місцевого «Реала» та англійського «Манчестер Сіті» (у домашній зустрічі команда Олександра Зінченка перемогла — 4:3).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Вільярреал» сенсаційно вибив із Ліги чемпіонів «Баварію».

Фото Twitter ФК «Вільярреал»

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