Разом із тисячами танків, літаків та солдатів росія втратила в Україні всі свої перспективи як держави, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до громадян повідомив, що країна-агресор росія під час широкомасштабного вторгнення втратила у боях 200 літаків — стільки ворожа авіація не втрачала в жодній війні за десятки років.

«А ще росія втратила 27 тисяч солдатів, і багато з них — молоді строковики. рф втратила понад три тисячі танків, броньованих бойових машин, велику кількість звичайних військових машин, вертольотів, безпілотників і всі свої перспективи як держави», — сказав він.

Президент зазначив, що зараз ніхто не може передбачити, як довго триватиме війна: «Але ми робимо все для того, щоб можна було звільнити нашу землю швидко. Саме в цьому наш пріоритет — щодня працювати так, щоб війна була коротшою».

Незважаючи на бойові дії, що тривають в країні, продовжується відновлення деокупованих територій України — на даний момент від загарбників звільнено 1015 населених пунктів, куди повертають електрику, водопостачання, зв'язок, транспорт, соціальні послуги.

«Ми пам'ятаємо про кожне місто та кожну громаду, які ще перебувають в окупації. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь та всі міста та містечка Донбасу… Поступове звільнення Харківщини доводить, що ми нікого не залишимо ворогові» , — сказав Зеленський і додав, що не припиняються спроби врятувати людей з Маріуполя та з «Азовсталі».

За його словами, тривають дуже складні переговори щодо наступного етапу евакуаційної місії — вивезення тяжко поранених, медиків: «Йдеться про велику кількість людей. Звичайно, робимо все, щоб евакуювати всіх, кожного нашого захисника та захисницю. Вже залучили для відповідних переговорів усіх у світі, хто може бути найвпливовішим посередником».

Зеленський також нагадав про те, що вже 37 іноземних представництв відновили свою роботу в Києві, що є «37-ма доказами того, що Україна стоїть міцно і має перспективи на відміну від російської федерації».

«Слід повертатися до роботи і всьому українському бізнесу, який ще не відновив діяльність, хоча може це зробити на безпечній території. Забезпечувати робочі місця та підлаштовувати економічну активність під існуючі умови — це також велика робота на оборону, на наше майбутнє», — додав президент.

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Фото Офісу президента

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