Пенсії у травні отримають не всі: хто може залишитися без виплат

Український уряд, незважаючи на напад росіян, намагається виконувати свої соціальні зобов'язання перед власними громадянами, зокрема, забезпечує виплату пенсій. Але деякі пенсіонери в травні не змогли отримати свої виплати.

Так, станом на 12 травня Пенсійний фонд України звітував про фінансування пенсій у травні на 25,6 млрд грн, з яких 7,7 млрд грн буде виплачено через «Укрпошту», а решту — через уповноважені банки.

Із цієї суми банки заплатили усі 100% нарахованих ним пенсій, а от «Укрпошта» віддала лише 64,41%. Причиною цього є об'єктивні труднощі, пов'язані з неможливістю доставити гроші в деякі населені пункти через агресію росіян проти України.

Так, якщо «Укрпошта» не має технічної можливості доставити пенсії до району проведення бойових дій, то цю суму можна направити на рахунки в «Ощадбанку» та отримати її пізніше з паспортом та ідентифікаційним кодом у безпечному місці. А можна вибрати інший банк та отримати гроші там.

У разі переїзду в інше місто із зони бойових дій необхідно звернутися на гарячу лінію «Укрпошти» 0−800−503−753, 044−281−08−70, 044−281−08−71 для виплати поштовим переказом або до Пенсійного фонду для виплати пенсії через «Ощадбанк» без відкриття рахунку.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Україні оновили правила виходу на пенсію до досягнення пенсійного віку.

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