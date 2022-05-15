Ворог зазнає значних втрат: у бої на суходолі кидають навіть матросів з кораблів, — Генштаб

Не дивлячись на те, що росія нібито переходить до оборони і хоче переговорів із Заходом, на Донбасі тривають жорстокі бої — ворог намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку і, незважаючи на втрати, продовжує вести наступ на Лиманському, Сєверодонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Слов’янському напрямку ворог теж намагався прорвати оборону наших військ, проте успіху не мав.

А в Маріуполі попри світовий розголос трагедії захисників «Азовсталі» ворог продовжує блокувати наші підрозділи, а також не припиняють завдавати авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли.

В той же час морально-психологічний стан у підрозділах противника залишається на низькому рівні, ворожі підрозділи продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці — за наявною інформацією, у зв’язку зі значними втратами 810-ї окремої бригади морської піхоти чорноморського флоту в ході бойових дій на території Україні, вороже командування прийняло рішення про доукомплектування бригади особовим складом з інших підрозділів, що входять до складу чорноморського флоту, зокрема членами екіпажів кораблів.

Крім того, за попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил було збито 8 повітряних цілей — 7 БпЛА типу «Орлан-10» та один літак. Авіація повітряних сил також продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ. Зокрема, було знищено взводний опорний пункт, командно-спостережний пункт роти, 10 броньованих машин та особовий склад противника.

Лише на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу було відбито 12 атак ворога, знищено 8 танків, 5 артилерійських систем, 9 одиниць бойової броньованої техніки та 5 автомобілів противника.

Нагадаємо, напередодні українські захисники констатували, що ворог змушено відводить війська від Харкова, зосереджучись на Донбасі та вибудовують потужну оборону на Запорізькому напрямку.

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