Джамала здобула престижну премію в США

Співачка Джамала, яка виставила свою унікальну сукню-вишиванку на аукціон, здобула престижну нагороду у США. Атлантична рада США (The Atlantic Council) відзначила українську артистку за боротьбу за захист української культури та самобутності під час російського вторгнення. Про це Джамала повідомила на своїй сторінці Інстаграм.

«Я прийняла нагороду від імені всіх українських артистів, які використовують свій голос, щоб розповісти про злочини, які вчиняє Росія в Україні. Щодня доносять правду та посилюють підтримку нашої країни, оберігають нашу культуру та демонструють її унікальність. Це наша спільна боротьба та наші спільні перемоги.

Важливість цього заходу і в масштабності. Адже долучаються найвпливовіші люди світу: чинні та колишні глави держав, посли, бізнесмени, відомі артисти та журналісти топових медіа. Використала шанс розповісти про війну особисто та озвучити найголовніше: треба рятувати Маріуполь", — написала Джамала.

Нагадаємо, співачка вивезла дітей до Туреччини, а сама бере участь у благодійних концертах у всьому світі на допомогу Україні, дає інтерв'ю світовим ЗМІ, розповідаючи правду про війну.

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