«Вдале полювання»: ЗСУ захопила ворожі БМП-3, зброю, боєприпаси

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, на рахунку якої знищення знищення «вертушки» Ка-52, у взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ продовжує бити русню й звільняти окуповані українські землі. Під натиском нашого вогню росіяни ганебно втекли зі своїх позицій, кинувши практично неушкоджену новітню БМП-3 з повним боєкомплектом, документи, особисті речі та зброю (гранатомети, міни, вогнемет). Про це повідомляє пресслужба бригади.

«Згідно з документами, раніше тут стояли солдати росармії з військової частини 43057, яка базується в Північній Осетії — Аланії, місто Владікавказ, селище Спутник. „Рабочая тетрадь командира отделения Мамаева Р.М.“ та „Журнал учета боевой подготовки“ вказує прізвища командирів та особового складу, починаючи від Южного воєнного округу РФ до мотострілецького батальйону військової частини 43057. А „Сопроводительный лист на перевозку материальных ценностей“, датований 21 листопада 2021 року, фіксує кількість боєприпасів та прізвище відповідальних за БМП-3».

Відомо, що трофейна бойова машина піхоти своїм ходом уже доїхала в один із підрозділів 128 бригади й після невеличкого «рестайлінгу» битиме своїх колишніх господарів.

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