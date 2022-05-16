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Україна

Окупанти досі не хочуть визнавати, що перебувають у глухому куті і їхня «спецоперація» збанкрутувала, — Зеленський

8:36 16 травня 2022
Зеленський

Президент Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні розповів, що цього тижня він матиме багато контактів з міжнародними партнерами, ключові питання — зброя та фінансова підтримка для України.

«Фінанси не тільки для того, щоб зберігати стабільність зараз, але і вже починати відновлення зруйнованого росією. Також працюємо з посилення санкцій проти росії. Потрібно, щоб партнери щотижня приймали рішення, що обмежують зв'язки рф зі світом. Першочергове — це нафтове ембарго. Як у москві не намагалися б зірвати це рішення, час залежності Європи від російських енергоресурсів спливає. І це не змінити» , — зазначив він.

Він, зокрема, сказав, що продовжить звертатися до парламентів європейських держав — партнерів України, додавши, що наше завдання — статус кандидата у члени Євросоюзу та вступ до ЄС за прискореною процедурою. Йде робота й над розширенням географії таких спеціальних виступів у парламентах на країни Африки та Азії.

23 травня заплановано звернення Володимира Зеленського до учасників форуму у Давосі, на якому, зокрема, обговорюватиметься повоєнне відновлення України. Він також сказав, що Україна очікує на прийняття Сполученими Штатами Америки важливих рішень для нашої держави — нового суттєвого пакету підтримки та детального опрацювання оновленої програми ленд-лізу.

«Продовжуємо дуже складні переговори, щоб урятувати наших людей з Маріуполя, з „Азовсталі“. Цим питанням займаємося щодня. Готуємось до нових спроб росії наступати на Донбасі, активізувати свій рух на півдні України. Окупанти досі не хочуть визнавати, що перебувають у глухому куті і що їхня так звана „спецоперація“ вже збанкрутувала. Але обов'язково прийде момент, коли український народ дотисне загарбників до повного визнання реальності», — сказав президент.

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Фото Офісу президента

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