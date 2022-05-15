Ворог зазнає страшних втрат у живій силі: деякі підрозділи укомплектовані менш ніж на 20 відсотків, — Генштаб ЗСУ

російське командування визнало крах своїх планів щодо захоплення Харківщини і протягом вісімдесят першої доби героїчного протистояння народу України підступному ворожому вторгненню зосереджував зусиллля лише на утриманні зайнятих позицій та недопущенні просування наших військ до Державного кордону України. При цьому на зазначеному напрямку використовуються підрозділи, які було сформовано під час проведення мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Основні зусилля ворога нині зосереджено на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках, однак і там окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці, тож на окремих напрямках укомплектованість підрозділів, за результатами бойових дій, складає менше ніж 20 відсотків.

На Попаснянському напрямку через великі втрати і неспроможність діяти самостійно підрозділи розпіарених повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації вже об’єднуються з представниками російських приватних військових компаній для подальших дій в складі зведених підрозділів. На Сєвєродонецькому напрямку ворог зазнав втрат в районі Борівського і вимушено відступили. Також невдачею завершилися штурмові і наступальні дії на Курахівському напрямку.

Через катастрофічні втрати у лавах окупаційних військ їх командування намагається комплектувати та поповнювати свої війська за рахунок резервістів. На полігонах у Воронезькій, Бєлгородській та Ростовській областях вже здійснюється підготовка до 2,5 тисяч таких бійців. Їх планується направити на територію України для участі у війні.

Нагадаємо, в Міноборони Британії підрахували, що з початку нападу на Україну в лютому ворожа армія втратила близько третини свого особового складу, і оскільки подібні втрати неможливо відновити протягом 30 днів, то навряд чи війська путина зможуть різко перейти до нового наступу.

Фото Генштабу ЗСУ

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