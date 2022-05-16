«Будемо боротися за свою країну»: Kalush Orchestra розповіли, чим займуться після перемоги на «Євробаченні»

Гурт Kalush Orchestra, який завоював для України третю перемогу на «Євробаченні», поділився своїми планами. 17 травня музиканти планують повернутись на батьківщину, у них закінчується тимчасовий дозвіл на виїзд за кордон. Чітких планів та графіків поки що немає, оскільки під час конкурсу у них не було жодної хвилини вільного часу: репетиції, інтерв'ю, офіційні заходи.

«Не знаю, що робитимемо, тому що вперше виграли „Євробачення“. Але, як і кожен українець, ми готові боротися за свою країну до кінця», — сказав соліст гурту Олег Псюк на прес-конференції після перемоги.

Він упевнений, що наступний конкурс «Євробачення» пройде в мирній Україні, яка гідно прийме конкурс.

«Україна точно прийме „Євробачення“ у цілісній, незалежній країні», — додав музикант.

Kalush Orchestra мають намір виставити на аукціон головний трофей «Євробачення» — «Кришталевий мікрофон», а зароблені кошти направити на допомогу ЗСУ. Також музиканти планують вирушити в тур і надалі робити все можливе для перемоги в боротьбі з російськими окупантами.

«Плани — розвиватися далі. Насамперед — це допомагати Україні збирати кошти, їздити по всьому світу й говорити про війну в Україні, адже, на мою думку, культурний фронт не менш важливий, ніж військовий», — сказав директор Kalush Orchestra Микола Кучерявий.

За його словами, «є досить багато запитів» на гастрольні турне.

Нагадаємо, Kalush Orchestra випустила емоційний кліп на пісню Stefania, знятий у руїнах Бучі та Ірпеня. Спочатку лідер гурту Олег Псюк присвятив цю композицію своїй мамі. Але з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну Stefania стала для багатьох символом боротьби.

Про цю боротьбу музиканти, ризикуючи дискваліфікацією, заявили зі сцени у прямому ефірі. Вони закликали врятувати Маріуполь та «Азовсталь». На заклик Kalush Orchestra відгукнулися у багатьох країнах, у великих містах відбулася низка мітингів на підтримку України.

Тим часом, в Україні спалахнув новий скандал навколо «Євробачення». Суспільство обурилося тим, що національне журі не поставило жодного балу представнику дружньої Польщі, яка стала надійним другом України під час війни.

Фото EBU / CORINNE CUMMING

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