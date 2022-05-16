31.78 / 31.19 32.98 / 32.42
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Українські патріоти «поглумилися» над окупаційною адміністрацією Євпаторії

11:33 16 травня 2022
Будівлю адміністрації Євпаторії облили фарбою

В окупованому Криму, де з початку широкомасштабної російської агресії патріоти пошкодили щонайменше 700 автомобілів із рашистською символікою, у синьо-жовті кольори розфарбували будівлю адміністрації Євпаторії.

«У ніч з 15 на 16 травня кримські партизани вказали російським загарбникам на те, що їм слід швидше залишати окупований ними півострів. Поки що міст через Керченську протоку не підірвали… На фотографії — будівля окупаційної адміністрації міста Євпаторії, яка цієї ночі була пофарбована кримськими партизанами у кольори державного прапора України. Очікуємо, що наступного разу „коктейль Молотова“ також досягне своєї мети», — повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Нагадаємо, що нещодавно колаборанти у Херсоні заявляли, що у місті неможливо провести «референдум» через проукраїнські настрої населення та масову відмову місцевого самоврядування співпрацювати із загарбниками.

Фото Рефата Чубарова

541

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Полуниця

Дайте полуниці аспірин і готуйте величезні ящики для збирання врожаю: ягода буде велика та солодка (відео)

місячне затемнення

Настає час «зірки диявола»: що робити?

Цвіль на стіні

Позбавте свій будинок від цієї гидоти: як швидко та ефективно прибрати цвіль зі стін та стелажів у коморі або у погребі (відео)

Покладіть у пральну машину пакет під час прання: ефект буде просто приголомшливим (відео)

Покладіть у пральну машину пакет під час прання: ефект буде просто приголомшливим (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.