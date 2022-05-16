Українські патріоти «поглумилися» над окупаційною адміністрацією Євпаторії

В окупованому Криму, де з початку широкомасштабної російської агресії патріоти пошкодили щонайменше 700 автомобілів із рашистською символікою, у синьо-жовті кольори розфарбували будівлю адміністрації Євпаторії.

«У ніч з 15 на 16 травня кримські партизани вказали російським загарбникам на те, що їм слід швидше залишати окупований ними півострів. Поки що міст через Керченську протоку не підірвали… На фотографії — будівля окупаційної адміністрації міста Євпаторії, яка цієї ночі була пофарбована кримськими партизанами у кольори державного прапора України. Очікуємо, що наступного разу „коктейль Молотова“ також досягне своєї мети», — повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Нагадаємо, що нещодавно колаборанти у Херсоні заявляли, що у місті неможливо провести «референдум» через проукраїнські настрої населення та масову відмову місцевого самоврядування співпрацювати із загарбниками.

Фото Рефата Чубарова

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