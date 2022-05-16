Цвітна капуста, запечена у вершковому соусі: ідеально корисний обід

Таку страву із величезним задоволенням їдять діти, навіть вимагають добавки. Тим паче вже зовсім скоро сезон цього різновиду капусти буде у розпалі, то ж зможете поповнити свій організм вітамінами. Рецептом із «ФАКТАМИ» поділилась кулінарка з Вінниці Ольга Черкевич.

Інгредієнти:

Цвітна капуста — 450 г

Вершки 10% - 150 мл

Яйця — 1 шт.

Борошно — 15 г

Сир твердий — 50 г

Вершкове масло — 15 г

Приготування:

Цвітну капусту розбираємо на суцвіття, закидаємо в кип'ячу воду, варимо 5 хв, виймаємо в ситечко, даємо воді стекти.

Готуємо соус — на сковорідці розтоплюємо вершкове масло, додаємо борошно, добре перемішуємо, вливаємо вершки, постійно помішуючи. Доводимо до однорідної консистенції, перекладаємо в миску, збиваємо яйце, тертий сир, і гарно й швидко вимішуємо вінчиком. Можете підсолити, але врахуйте, що твердий сир має підсолений смак.

Форму для запікання змащуємо маслом 2−3 г, викладаємо цвітну капусту, заливаємо соусом. Запікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 15−20 хв.

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