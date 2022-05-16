Цвітна капуста, запечена у вершковому соусі: ідеально корисний обід
Таку страву із величезним задоволенням їдять діти, навіть вимагають добавки. Тим паче вже зовсім скоро сезон цього різновиду капусти буде у розпалі, то ж зможете поповнити свій організм вітамінами. Рецептом із «ФАКТАМИ» поділилась кулінарка з Вінниці Ольга Черкевич.
Інгредієнти:
- Цвітна капуста — 450 г
- Вершки 10% - 150 мл
- Яйця — 1 шт.
- Борошно — 15 г
- Сир твердий — 50 г
- Вершкове масло — 15 г
Приготування:
Цвітну капусту розбираємо на суцвіття, закидаємо в кип'ячу воду, варимо 5 хв, виймаємо в ситечко, даємо воді стекти.
Готуємо соус — на сковорідці розтоплюємо вершкове масло, додаємо борошно, добре перемішуємо, вливаємо вершки, постійно помішуючи. Доводимо до однорідної консистенції, перекладаємо в миску, збиваємо яйце, тертий сир, і гарно й швидко вимішуємо вінчиком. Можете підсолити, але врахуйте, що твердий сир має підсолений смак.
Форму для запікання змащуємо маслом 2−3 г, викладаємо цвітну капусту, заливаємо соусом. Запікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 15−20 хв.
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