«На місці грудної клітини була велика діра»: DZIDZIO розповів про стан друга, який дивом вижив після тяжкого поранення

Популярний артист, лідер гурту DZIDZIO Михайло Хома розповів, як мало не втратив друга Романа під час війни. Військовослужбовця було тяжко поранено під час ракетного удару рашистів по Яворівському полігону. Українським лікарям дивом вдалося врятувати чоловіка.

«Поки війна не зачіпає ваших рідних, ви перебуваєте в одному стані. Коли зачепило вашого найкращого друга чи когось із сім'ї, ви справді розумієте, наскільки це страшно. Світ здурів. Заради чого в такий час, у демократичному світі вбивати людину? У мене є така риса, коли відбувається гірше, я більше мобілізуюсь, а коли нічого не відбувається — я панікую. Коли це сталося з другом, мені зателефонувала його дружина. Вона дуже кмітлива, свого часу працювала у мене в DZIDZIO shop. Вона знала, як пройти за сцену. Вона купила халат медсестри, пройшла до чоловіка в палату і молилася біля нього всю ніч, коли він був у комі. Другого дня я приїхав. Коли побачив Романа, на місці грудної клітини була велика дірка. Я навіть не міг зрозуміти, чим її можна закрити», — розповів Михайло Хома журналістам каналу «Україна».

Артист зізнався, що був уражений талановитими молодими лікарями в Україні, яким вдалося витягти Романа з лап смерті. Наразі військовослужбовець одужує, його чекає тривала реабілітація.

«Роман зараз вийшов з коми, він розмовляє, сам встає і хоче працювати», — розповів DZIDZIO.

Раніше Михайло Хома розповів про своє передчуття війни та про те, чим займається під час російського вторгнення.

Раніше DZIDZIO разом із Олександром Пономарьовим та іншими артистами випустили іронічний патріотичний хіт «Україна переможе».

Фото instagram.com/dzidzio

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