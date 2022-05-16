«Їм нема на що розраховувати»: Ердоган заявив, що Туреччина не підтримає вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його країна не підтримає вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. На думку Ердогана, жодна з цих країн не має «чіткої позиції щодо тероризму», передає Daily Sabah.

«Ми не скажемо „так“ вступу до НАТО, організації безпеки, тим, хто вводить санкції проти Туреччини. Тому що тоді НАТО перестає бути організацією безпеки. Ми не можемо так сказати. Нас не можуть знову вжалити там, де нас ужалили раніше. Вони (представники Фінляндії та Швеції. — Авт.) приїдуть до Туреччини… Вони приїдуть нас умовляти. Вибачте, їм нема на що розраховувати… Швеція та Фінляндія не мають чіткої позиції проти тероризму» , — заявив 16 травня на брифінгу президент Туреччини.

За словами Ердогана, «навіть у парламентах Швеції та Фінляндії є прихильники тероризму.» Турецький президент має на увазі членів забороненої у його країні Робочої партії Курдистану, які, за його словами, знаходять притулок у скандинавських країнах. І це є серйозною проблемою, говорив раніше турецький президент, коментуючи процес вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

Нагадаємо, згідно з десятою статтею Північноатлантичного договору, для прийняття нових членів у НАТО потрібна згода всіх країн — учасниць альянсу.

Раніше ми повідомляли, що в США вважають, що Україна на шляху до НАТО може «пропустити» План дій з членства (ПДЧ) так само, як це зараз відбувається з Фінляндією та Швецією. Очікується, що ці країни подадуть заявки на вступ до альянсу 17 травня.

Фото Pixabay

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