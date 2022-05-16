Не тільки Швеція та Фінляндія: у США вважають, що Україна може стати членом НАТО без ПДЧ

У США вважають, що Україна на шляху до НАТО може «пропустити» План дій щодо набуття членства (ПДЧ) так само, як це зараз відбувається з Фінляндією та Швецією. Очікується, що ці країни подадуть заявки на вступ до НАТО вже 17 травня. Раніше Фінляндія і Швеція не прагнули стати членами Північноатлантичного альянсу, але після повномасштабної війни росії проти Україну переглянути свою безпекову політику.



За словами тимчасової повіреної США в Україні Крістіни Квін, План дій щодо членства — це не обов'язкова частина процедури вступу. Про це дипломат заявила в інтерв"ю «Європейській правді».

«Що стосується можливості вступу Фінляндії без ПДЧ, то План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а отже Україна також може вступити до Альянсу без ПДЧ. Проте я б не називала це скороченою процедурою», — зазначила тимчасова повірена.

Крістіна Квін нагадала, що ПДЧ — це механізм, який дозволяє державі-члену досягти вимог для сумісності, і якщо якась держава вже відповідає всім вимогам, то План дій щодо членства стає непотрібним.

«Тому як Україна, так і будь-яка інша держава не повинна отримувати План дій щодо членства та виконувати його у разі, якщо ви загалом відповідатимете більшій частині вимог», — вважає дипломат.

Раніше ми повідомляли про те, що успіхи ЗСУ на фронті змушують росії перейти до оборони та переговорів з Заходом, в ході яких кремль намагатиметься досягти поступок.

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