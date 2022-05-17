Відбили бажання «полювати» на українців: ЗСУ перетворили на металобрухт ударний гелікоптер рашистів «Нічний мисливець»

Українські військові успішно «приземлили» черговий ударний рашистський гвинтокрил «Нічний мисливець» за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК).

«Нічний мисливець» + ЗСУ з ПЗРК = металобрухт у полях Харківщини", — повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, уточнивши, що було збито гелікоптер Мі-28Н з бортовим номером RF-13628.

Таку чудову ініціативу зі знищення «активів» ворога підхопили і українські артилеристи, які ефектно вдарили по черговому складу з боєприпасам російських окупантів.

Так, бійці 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України оприлюднили на своїй сторінці у Facebook відео, на якому показали, як змогли ліквідувати смертоносні бомби та снаряди.

«Розвідкою бригади встановлено місце розташування ворожого складу з боєприпасами. Проведеною дорозвідкою з повітря підтверджено постійне перебування в районі складу вантажних автомобілів ворога та під'їзд до складу ворожої бронетехніки. Внаслідок вмілого коригування склад знищений. Слава Україні» , — йдеться у повідомленні.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що напередодні на Донбасі рашисти втратили 25 одиниць військової техніки, було збито п'ять повітряних цілей противника.

Фото Генштабу ЗСУ

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