Настя Каменських пояснила, як із Потапом під час війни опинилися за кордоном

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка відзначила свій 35-річний ювілей за кордоном, вперше пояснила, як вони з Потапом під час війни опинилися в Іспанії. За кілька днів до російського вторгнення вони разом із мамами вирушили до Мадриду. Там артисти планували трохи відпочити та дописати альбом Насті. 25 лютого вони планували повернутися до Києва, де у них була запланована низка заходів.

Але вранці 24 лютого артистів розбудив тривожний дзвінок із України. Почалася війна.

«Я готувала два альбоми: український та іспанський. У мене було п'ять днів. І так вийшло, що й мій чоловік мав п'ять днів, щоб разом зі мною виїхати в Іспанію і доробити мій іспанський альбом. І ми виїхали разом з мамами…

24 лютого прокидаєшся від крику, бо тобі дзвонять і кажуть, що почалася війна. А ти навіть не можеш повністю зрозуміти, що означає слово «війна». Що таке війна? Це коли звучать сирени, коли вбивають людей. Я ніколи навіть уявити не могла, що мені доведеться таке переживати. Я дякую Богові за те, що ми опинилися в безпечному місці саме в цей момент.

Ми повинні були повернутися наступного дня, 25 числа. Літаки відмінили. У мене в понеділок була запланована зйомка, прямий ефір. На вівторок також було заплановано дуже багато. Я готувалася до музичної премії YUNA, де мала співати свою нову пісню «Кришталь». Я ще переживала, що маю дуже мало часу. Мені потрібно було закінчити свій іспаномовний альбом, повернутися додому та готуватися до YUNA", — розповіла Настя Каменських у програмі «Зірковий шлях».

Поки що Потап з Настею перебувають в Іспанії, беруть участь у міжнародних благодійних проектах. Настя Каменських вразила сильною промовою на церемонії Latin American Music Awards.

Кум Потапа та Насті Юрій Горбунов розповів, як ставиться до перебування зіркових друзів за кордоном.

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