Юрій Горбунов розповів, як ставиться до зіркового кума Потапа, який перебуває за кордоном

Телеведучий Юрій Горбунов, який задумався про усиновлення дитини, яка осиротіла під час війни, висловився про своїх зіркових друзів, які під час російського вторгнення опинилися за кордоном. Йдеться про його кума Потапа, Дмитра Монатіка, Сергія Бабкіна та інших артистів.

Юрій каже, що не засуджує їх. Пояснює, що кожен робить власний вибір. І якщо знаходить можливість допомагати Україні за тих умов, то така позиція цілком зрозуміла.

«Олексій із Настею виїхали на тиждень раніше, поїхали у своїх справах і там залишилися. Є ще артисти. Я не маю права нікого звинувачувати — хто поїхав, хто є за кордоном. Знаю про Льошу, скільки він багато робить там, залишаючись за кордоном, для українців. Також і Діма Монатик, і Бабкін. Влаштовуючи благодійні концерти, перераховуючи кошти. Я не знаю, можливо їм би не вдалося, залишаючись тут, якось допомагати фронту та Україні. Можливо, там вони мають більше можливості це зробити. Дуже багато людей, які перебувають в Україні і нічого не роблять, у тому числі й чоловіки. А є такі, хто за кордоном і допомагає, і волонтерять, збирають кошти, передають їх сюди», — сказав Горбунов в інтерв'ю «Слава +» на You-Tube.

А ось з тих чоловіків, які намагаються за хабарі залишити країну, щоб не потрапити під мобілізацію, Юрій запропонував брати «податок» та спрямовувати кошти на потреби ЗСУ та на відновлення країни.

«Не пускати їх, на мій погляд, це теж неправильно. Якщо він за бабки хоче поїхати, то він на фронт не піде. Він шукатиме різні варіанти, як зробити так, щоб не піти, навіть якщо йому прийде повістка. Тому, якщо в тебе є 10 тисяч доларів, щоб виїхати за кордон, то випустіть його. Візьміть із нього 30 тисяч доларів, надішліть ці гроші на ЗСУ. Але потім, коли він захоче повернутись, а він захоче повернутися, бо він ці гроші заробляє в Україні — 50 тисяч доларів на відновлення України. Я вас запевняю, це було б правильніше, ніж кричати, що ми вас нікого не проґавимо», — сказав Горбунов.

Сам Юрій із Катериною та дітьми на початку війни виїхали на захід України, займалися волонтерством. Осадча запустила свій ресурс із пошуку зниклих під час війни. Днями зіркове подружжя повернулося до Києва. Телеведуча розповіла, що її соціальна ініціатива виходить на новий рівень, її обговорили у ОП.

Тим часом, Потап та Настя Каменських перебувають за кордоном. Співачка виступила з потужним зверненням на премії Latin American Music Awards у Лос-Анджелесі, назвавши війну геноцидом українського народу.

А телеведучий Григорій Решетник із сім'єю виїхав за кордон на третій місяць війни.

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