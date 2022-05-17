У Києві попрощалися з першим президентом України Леонідом Кравчуком

Президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою взяли участь у церемонії прощання з першим Президентом незалежної України Леонідом Кравчуком, який помер у вівторок, 10 травня, у віці 88 років.

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Повідомляється, що глава держави та перша леді прийшли до Українського дому і поклали квіти до труни Кравчука.

Хвилини прощання

Труну, накриту Державним прапором України, винесли військові президентського полку. Також було представлено державні нагороди першого Президента на червоних подушечках. Біля труни стояла почесна варта.

Державні нагороди покійного президента

Першими із Кравчуком попрощалися члени його родини.

Окрім того, на церемонію прощання прийшли другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п'ятий президент України Петро Порошенко.

Президенти України різних років зберігали єдність

Після них свої співчуття членам сім'ї покійного висловили президент і перша леді Української держави.

«Леонід Макарович був тією людиною, до якої можна було звернутися за мудрою порадою. Він завжди чув і розумів прагнення людей навіть у найважчі моменти для нашої країни. Його внесок у формування незалежної України неоціненний. Як і зусилля щодо визнання нашої держави рівноправним учасником світових процесів та подолання наслідків тоталітаризму. Упевнений, безцінний досвід Леоніда Макаровича допоможе нам у перемозі над агресором та розвитку сильної, мирної, європейської держави України», — сказав Володимир Зеленський.

Це перша спільна поява Володимира та Олени Зеленських із початку війни, розв'язаної росією на території України. До цього перша леді розповідала, що спілкується із чоловіком лише по телефону.

У церемонії прощання також взяв участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Поховають Леоніда Кравчука на Байковому цвинтарі у Києві.

Нагадаємо, що перший президент України, перший голова Верховної Ради Леонід Кравчук пішов із життя 10 травня у віці 88 років. ЗМІ повідомляли, що у липні 2021 року він потрапив у реанімацію після операції на серці. Кравчук очолював Верховну Раду України в період розпаду СРСР з липня 1990 по листопад 1991 року. На перших виборах Президента він набрав понад 60% голосів, обійшовши у першому турі головного опонента — В'ячеслава Чорновола, який набрав 23,27% голосів. На дострокових виборах 1994 року Кравчук поступився Леонідові Кучмі.

Після смерті першого президента в Україні започаткували премію імені Кравчука, якою нагороджуватимуть «за особливі досягнення у сфері державного управління».

Фото Офіс президента, Телеграф, ТСН

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