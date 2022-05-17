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Повертається до рідної стихії: Оля Полякова похвалилася новою розкішною сукнею

18:56 17 травня 2022
Оля Полякова

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка заявила про готовність відмовитись від свого російськомовного репертуару, повертається до рідної стихії. Після ступору та паузи у роботі через війну, артистка повернулася на сцену, виступає у благодійних проектах на допомогу Україні по всьому світу.

Для виступу в Нюрнберзі вона вибрала розкішну патріотичну сукню у жовто-блакитних тонах. Тонку талію співачки підкреслює золотий пояс. Вбранням Оля похизувалася на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши відео.

Полякова зазначила, що ця сукня — від українських дизайнерів, які зараз перебувають у Києві.

У цій сукні Оля виступатиме і під час гастрольного туру США, перший концерт запланований на 19 травня.

Передплатники оцінили вбрання Полякової та засипали її компліментами.

Нагадаємо, Полякова з доньками зупинилася у своєї подруги Ніки Білоцерківської на віллі у Франції.

На блогерку в росії завели кримінальну справу за поширення фейків про російську армію. Білоцерківська родом із Одеси, на своїй сторінці публікує правду про війну в Україні.

Поки Полякова виступає за кордоном, співачка Оксана Білозір пригрозила їй судом за виконання пісні «Колискова мелодія України».

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