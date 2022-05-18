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Україна

ЗСУ відбили у рашистів ще одне село на Харківщині, а в ОРЛО почалися бунти дружин бойовиків, — Генштаб

19:26 18 травня 2022
Артилерія

Збройні сили України у Харківській області звільнили черговий населений пункт — Діментіївку.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та додали, що на Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів та нанесенні ударів по позиціях українських військових. Водночас супротивник веде наступ у районі населеного пункту Тернова, бойові дії тривають.

Зазначається, що рашисти продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні, обстрілюють позиції ЗСУ вздовж усієї лінії зіткнення та у глибині оборони української армії у Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку.

Також під удари потрапляють звільнені від окупантів області — Чернігівська та Сумська. Так з артилерії та мінометів було обстріляно населені пункти Янжулівка та Прогрес. А у прикордонних районах Брянської та Курської областей росіяни продовжують обладнання додаткових вогневих позицій та захисних споруд, поповнюють запаси матеріально-технічних засобів та боєприпасів.

За іншими напрямками ситуація наступна:

  • На Слов'янському напрямку окупанти за підтримки артилерії вели бойові дії в районі Довгенького, але зазнали втрат.
  • На Лиманському напрямі окупанти мають намір закріпитися на раніше зайнятих рубежах. Противник використав авіацію для завдання ударів по цивільних об'єктах в районах населених пунктів Тошківка, Золоте, Авдіївка, Володимирівка та Водяне.
  • На Сєвєродонецькому напрямку ворог вдався до штурмових дій в районі населеного пункту Нижнє, проте безуспішно.
  • На Бахмутському напрямку противник веде наступальні дії, намагається покращити тактичне становище. Вів штурмові дії у районі населеного пункту Катеринівка, але успіху не мав.
  • На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Новоселівка, зазнав втрат, відступив. Також невдалими були штурмові дії супротивника поблизу населених пунктів Новобахмутівка та Веселе.
  • На Курахівському напрямку противник вів наступ у районі населеного пункту Перемога, але також безуспішно.

«За наявною інформацією, на тимчасово захопленій території Луганської області 16−17 травня відбулися стихійні акції протесту членів сімей осіб, примусово мобілізованих до лав російських окупаційних військ. Протести зафіксовані у Луганську та Ровеньках. Основна вимога — повернення мобілізованих додому», — додали у Генштабі ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що в результаті артилерійського удару ЗСУ було знищено командний пункт 810-ї окремої бригади морської піхоти (в/ч 13140, Севастополь) Чорноморського флоту зс рф. Відомо про трьох загиблих та 14 поранених офіцерів командного складу бригади.

Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

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