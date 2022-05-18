ЗСУ одним артилерійським ударом поклали майже два десятки офіцерів рашистів на Донбасі

ЗСУ, які з початку широкомасштабної агресії росії в Україні ліквідували вже понад 28 тисяч особового складу противника, знищили командний пункт бригади Чорноморського флоту зс росії.

Як повідомляють у Страткомі ЗСУ, за попередньою інформацією, внаслідок артилерійського удару знищено командний пункт 810-ї окремої бригади морської піхоти (в/ч 13140, Севастополь) Чорноморського флоту.

Внаслідок удару загинули троє та поранено 14 офіцерів командного складу бригади, серед яких:

тво командира 810-й ОБр МП полковник Ян Суханов — важко поранений;

тво командира 382-го окремого батальйону МП майор Леонід Смирнов — важко поранений;

начальник зв'язку 810-й ОБр МП капітан Андрій Бушмін — тяжко поранений;

командир 542-го десантно-штурмового батальйону підполковник Олексій Теремков — тяжко поранений;

командир гаубичної самохідної артилерійської батареї 546 ОГСАДн капітан Віктор Єршов — важко поранений (відірвана рука).

А в окупованому Мелітополі (Запорізька область), за інформацією «РІА-Мелітополь», прогримів потужний вибух, який було чутно в усьому місті. Стало відомо, що в районі м'ясокомбінату було здійснено дистанційний підрив бронепоїзда, що складався з 10 вагонів. Зазначається, що вибухівка спрацювала під вагоном із особовим складом рашистів.

Пошкоджено залізничну колію, бронепоїзд зупинено, також зупинено локомотив з 10-ма цистернами ПММ, що прямував за бронепоїздом.

Раніше в Оперативному командуванні «Південь» повідомляли, що біля Чорнобаївки вогнем реактивної артилерії знищено склад паливно-мастильних матеріалів рашистів, 29 окупантів, зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», танк Т-72 та інша броньована техніка.

Фото Страткому ЗСУ

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