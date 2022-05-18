«Я був солодким, багатим і у мене був величезний пен*с»: розпусне життя зруйнувало кар'єру зірки футболу

Колишній футболіст «Аякса», «Інтера» та «Евертона», бронзовий призер Євро-2004 у складі збірної Нідерландів 42-річний Енді ван дер Мейде у своїй автобіографії та серії інтерв'ю зізнався, що розпусне життя зруйнувало його кар'єру.

Свого часу півзахисника вважали одним із найбільших талантів у європейському футболі. Ван дер Мейде був частиною великого покоління «Аякса» зі Златаном Ібрагімовичем, Уеслі Снайдером, Рафаелем ван дер Вартом. Проте він не пройшов випробування славою та багатством, які неминуче приносить із собою професіональний футбол.

Енді ван дер Мейде виблискував в "Аяксі" разом зі Златаном Ібрагімовичем

Після переходу в італійський «Інтер», за який за два роки зіграв лише 32 матчі, ван дер Мейде впритул зіткнувся із життям суперзірки. Енді зізнався, як щоночі в Мілані напивався, і що футбол був для нього лише на четвертому місці за значущістю. А після переходу до англійського «Евертона» нічне життя стало головним для голландця. Алкоголь, наркотики та секс повністю занапастили його, здавалося, блискучу кар'єру, і в 31 рік Енді повісив бутси на цвях.

«Я дуже помилявся, — визнає Енді ван дер Мейде. — Поки я грав у футбол, у мене було все, що можуть побажати жінки. Я був солодким, багатим, і я мав величезний пен*с». Я заробив мільйони, але я був зовсім шалений".

Звичайно, сьогодні футболіст дуже шкодує про свій вибір і намагається допомогти молодим гравцям не робити тих самих помилок, що й він. Найбільше його ранить те, що він зруйнував сім'ю.

«Я тривалий час був поганим батьком, мало уваги приділяв своїм дітям, це найбільша помилка в моєму житті, — розповів Енді. — Моя старша донька досі не хоче мене бачити. Вона живе в Італії, я їй регулярно надсилаю повідомлення, просто, щоб показати їй, що я думаю про неї щодня».

Енді з колишньою дружиною Діаною та дочками Ізабеллою і Перпл

Нагадаємо, що Енді ван дер Мейде — дворазовий чемпіон, триразовий володар Кубка та володар Суперкубка Нідерландів у футболці «Аякса», а також переможець Кубка Італії у складі «Інтера». За збірну Нідерландів півзахисник зіграв 17 поєдинків і забив один м'яч, ставши з «помаранчевими» бронзовим призером чемпіонату Європи 2004 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіон світу у складі збірної Нідерландів Уеслі Снайдер страждав на алкогольну залежність.

Фото ФК «Інтер»

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