«Досить ура-пропаганди та нарцисизму. Людям треба говорити правду про ціну і цілі війни», — Юрій Луценко

На протязі майже трьох місяців війни в українському інформпросторі домінують експерти, хоча думки справжніх героїв вселяли б значно більше оптимізму і віри в перемогу, написав на своїй сторінці у Фейсбуці ексгенпрокурор Юрій Луценко.

«В перші тижні війни арестовицькі байки про Чорнобаївку та інші легкі перемоги були корисними та мотиваційними.

Але продовження цього потоку ура-пропаганди та нарцисизму стає неприйнятним для все більшої кількості українців.

Довіру до монополізованого тб-марафону підриває і те, що там ви не почуєте історій 7 тисяч нагороджених. Як не знаєте точки зору про хід війни 130 нових Героїв України.

Якщо чесно, то країна не знає навіть їх імен. Хіба пса Патрона. Та й то тому, що він не має права балотуватися:)

Розрив між тб-картинкою та повідомленнями про надважкі бої на Донбасі призвів до дискусії — що стане перемогою нашої країни у цій війні?

Моя думка:

1. Перемога України неминуча, бо героїзм нашого народу опирається на підтримку коаліції 43 країн, що на базі Рамштайн проголосили програму ленд-лізу для України.

2. Перемогою України стане відновлення територіальної цілісності та вступ в НАТО і ЄС. Тільки членство в цих організаціях є гарантією від наступної агресії.

3. Добитися такого результату можна тільки в один спосіб — через очевидну військову поразку росії, яка призведе до зміни очільника Кремля. Новий горбачов/єльцин має визнати міжнародні правила і Україну як частину Європи. Саме за це платять життям і здоров"ям тисячі героїв ЗСУ.

4. Путін сам попав у геополітичну пастку. На щастя, цього разу (на відміну від визвольних змагань 1917−21рр) цілі України і Зах світу співпали. Зміна влади в Москві потрібна і нам — для відновлення суверенітету, і нашим союзникам — для недопущення поширення тоталітарної, в т. ч. китайської гегемонії.

5. Час перелому у цій війні ще не наступив. Тому людям треба говорити правду про ціну і цілі війни, про героїв ЗСУ та їх думки. Тільки так вся нація буде мобілізованою на довгу і важку боротьбу. Яка неодмінно закінчиться нашою Перемогою".

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