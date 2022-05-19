Ворог зазнає величезних втрат і планує залучити до бойових дій на Донбасі студентів вузів, — Генштаб

На початок 85-ї доби героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню основні зіткнення було зосереджено на Донецькому напрямку. Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, біля Сєвєродонецька окупанти вели наступ та здійснювали штурмові дії в районі населеного пункту Устинівка, проте успіху не мали. Також невдачею завершилися наступальні дії ворога в районі населеного пункту Юр’ївка під Авдіївкою, а також населених пунктів Новокалинове та Первомайське.

На Донецькому та Луганському напрямках наші захисники минулої доби відбили 16 атак ворога, знищивши 8 танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальних броньованих автомобілі та 6 звичайних автомобілів противника.

В той же час підрозділи зенітних ракетних військ ВСУ знищили один літак та крилату ракету, а ударна авіація Повітряних Сил завдала ударів по скупченню ворожої техніки, знищивши, за попередніми даними, близько 20 броньованих машин, боєприпаси та особовий склад.

Для поповнення своїх значно проріділих лав окупаційне військове командування нині вже планує залучити до бойових дій студентів вищих закладів освіти непідконтрольної Україні частини Донбасу.

Нагадаємо, раніше українські розвідники встановили, що в рф, де путін так і не оголосив мобілізацію, що прогозували на 9 травня, триває прихована мобілізація, проте країна-агресор вже вичерпала резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп.

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