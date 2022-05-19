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Ранок починається з «рокли»: Віра Брежнєва показала, як завантажує фури з гуманітаркою у Польщі (відео)

11:56 19 травня 2022
Віра Брежнєва

Популярна співачка Віра Брежнєва, яка після нападу росії на нашу країну у лютому зробила свій вибір на користь сил добра, зараз часто виїжджає з Італії до Польщі, де допомагає волонтеру готувати гуманітарну допомогу для українців.

Про те, як проходить її день у центрі Help Ukraine Center, Віра показала у своєму Instagram .

«Хлопці ще не прокинулися, тому рання пташка Віра Брежнєва вантажить фури з самого ранку. Усі, кому ми обіцяли, дивіться. Віра справді завантажує фури», — каже авторка ролика за кадром.

На самому відео співачка у спортивному костюмі та салатовому жилеті везе вантаж на роклі (навантажувачі) за складом, а також контролює процес передачі його на авто.

Також Віра показала сам центр та своїх колег, серед яких поряд із чоловіками трудяться жінки та діти.

А ще вона наголосила на милих знаках підтримки, адресованих одержувачам допомоги в Україні.

Нагадаємо, що після нападу орків на Україну в Києві тривалий час залишалися мама Віри та її сестра із сім'єю. А чоловік Костянтин Меладзе навіть потрапив під бомбардування і був змушений ховатися від них у підвалах. Пізніше сімейству вдалося вибратися до Європи.

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