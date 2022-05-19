«А в кого я спиз**в танк?»: бос футбольного клубу «Інгулець» розповів, як завдав шкоди окупантам (відео)

Власник футбольного клубу української прем'єр-ліги «Інгулець» із Петрового Кіровоградської області Олександр Поворознюк, який став знаменитим завдяки безсмертному патріотичному хіту «Ї**ш їх, Вова», поділився своїм бойовим досвідом і розповів, як віджав у рашистів танк.

«Чи бачив я окупантів? Ну, як же не бачив. А у кого я спиз**в танк? Бачив. Що з ними сталося? Вони сп*****ли свиню у бабусі і дідуся і їли, б***ь, шашлик, — розповів Олександр Поворознюк в інтерв'ю „Каналу 24“. — І коли ми вийшли, я пересмикнув калаш і сказав: „Доброго вечора, ми з України“. Вони м'ясом подавилися. Ну, я гріх на душу не брав, нікого не стріляв. Можливо».

Нагадаємо, що ФК «Інгулець» під керівництвом 51-річного Олександра Поворознюка, у 2019 році грав у фіналі Кубка України, де поступився «Шахтарю».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Поворознюк ледь не загинув під час вибуху гранати у його робочому кабінеті.

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