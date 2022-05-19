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Шоу-бізнес

«Вишиванка, як броня захищає та ідентифікує націю»: як знаменитості привітали зі святом

12:33 19 травня 2022
MamaRika з чоловіком Сергієм Середою

У День вишиванки, який в Україні відзначають 19 травня, зірки шоу-бізнесу вітають зі святом та зазначають, що вишиванка — це генетичний код нації, наш захист і сила, яка так потрібна зараз у нелегкій боротьбі за свою країну, свободу та щасливе майбутнє .

Телеведучий Ектор Хіменес-Браво зазначає, що для нього честь та велика відповідальність носити вишиванку.

«Адже українська нація боролася століттями, аби зберегти свою ідентичність. Коли я вивчав історію України — я був шокований, скільки крові пролили ваші предки в боротьбі за незалежність. Я не міг уявити те, що я читав — сьогодні я бачу на власні очі. Наче нас перенесли на кілька століть тому», — написав Ектор.

Дмитро та Ірина Монатік поділилися в Інстаграм архівним фото у вишиванках.

«Цього дня у 2015. Чекаємо на нашого первістка — Даню. Андріївський Узвіз. Усіх із Днем вишиванки! Все буде перемога! Все буде Україна!», — написав Дмитро під фото.

MamaRika з чоловіком Сергієм Середою опублікували фото в гарних вишиванках на тлі природи. Співачка зазначила, що у крові кожного українця тече ДНК, у якому закладено код свободи та нестримної любові до своєї землі. Вишиванка, як броня, захищає та ідентифікує нас, як найсильнішу націю світу.

Наталя Могилевська зазначає, що вишиванка — це не просто національне вбрання, це наша історія та оберіг.

«Колись для наших предків це був повсякденний одяг, і мене дуже тішить, що ми повертаємося до цього, з кожним роком все частіше можна побачити людей у вишиванках на вулиці без певних приводів», — пише співачка.

Гарну вишиванку в патріотичних тонах показала Катерина Осадча. «У наших серцях вишита Україна», — пише телеведуча та вітає всіх зі святом.

Тарас Тополя та гурт «Антитела» поділилися архівним фото.

Співачка Камалія, яка відзначила 18 травня 45-річний ювілей, також привітала українців зі святом та показала сімейне фото у вишиванках.

Раніше перша леді України Олена Зеленська зворушливо привітала українців із днем вишиванки.

Фото — із соціальних мереж артистів

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