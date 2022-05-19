«Можливо, вперше ми так гостро відчуваємо сенс відомого вислову про «вишитий код нації»: Олена Зеленська зворушливо привітала українців із днем вишиванки

Перша леді Олена Зеленська, яка розповіла, як для неї почалася війна, у День вишиванки 19 травня зворушливо привітала українців із гарним святом. Дружина президента зазначила, що в умовах війни воно набуло нових сенсів, вся країна стала гостріше відчувати його значення та «вишиті коди нації».

Олена Зеленська опублікувала в соцмережах фото у вишиванці, розшитій білими та синіми нитками, що символізують чистоту, жіночу енергію та душевний спокій.

«Хтось дістає її, дивом вцілілу, із шафи у зруйнованому будинку. А хтось втратив разом із домом. Хтось шукає її в іншій країні, куди вигнала війна. Хтось одягне її в рідному місті, де нарешті немає обстрілів. Хтось — в окупації, ризикуючи життям. А хтось зробить це взагалі вперше, бо вперше відчув таку потребу. Цей день українці відзначають багато років, але війна наповнила його новим щемливим змістом. Можливо, вперше ми так гостро відчуваємо сенс відомого вислову про „вишитий код нації“. Вперше це стало настільки особистим і гострим. Вперше це про наші страшні втрати й про обов’язкову перемогу над ворогом і горем. З Днем вишиванки, друзі! » — Написала Олена Зеленська під фото.

Нагадаємо, дружина президента веде свою війну проти російських окупантів та бореться за свободу України. Олена Зеленська звернулася до перших леді всіх країн світу розповісти людям правду.

Нещодавно Зеленська зустрілася із дружиною президента США Джилл Байден в Ужгороді.

Фото instagram.com/olenazelenska_official

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