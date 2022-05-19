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Аліна Гросу у День вишиванки представила яскравий кліп «Кохала»

17:07 19 травня 2022
Аліна Гросу

Популярна співачка та акторка Аліна Гросу в День вишиванки, який відзначають в Україні 19 травня, випустила яскравий кліп «Кохала».

Легка, весняна пісня виконана в сучасному етно стилі з елементами українських народних мотивів. Спеціально для зйомок кліпу Аліна зібрала своїх найближчих родичів у рідному селі Чернівецької області. У відео брали участь бабуся артистки, мати, молодший брат та інші родичі.


*Аліна Гросу з мамою

«У такий складний час для України цінуєш щохвилини, проведену з рідними та близькими. Ми не дотримувалися історії пісні, немає жодного сюжету, ми просто хотіли зафіксувати на згадку важливі моменти з сім'єю та паралельно показати всю красу рідних Чернівців», — розповіла співачка.


*Аліна з братом Мишком

Аліна продемонструвала в кліпі ексклюзивні вишиванки, які успадкувала від династії Гросу.

«Дорогі, вітаю вас із Днем вишиванки! Цей день масово відзначають не лише в Україні. Це свято поєднує у всьому світі українців та всіх тих, хто серцем відчуває красу, традиції та любов», — додала Аліна.

Цього дня знаменитості показали свої вишиванки та привітали українців зі святом.

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