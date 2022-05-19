Неймовірний тертий пиріг «Ягідний» або «Віденське печиво»: підійдуть будь-які ягоди, навіть заморожені (відео)

Травень — місяць, коли до щедрого врожаю в саду ще далеко, а домашніх хочеться побалувати чимось смачненьким. І тут зазвичай використовують варення чи повидло.

Але нерідко в морозильній камері залишається чималий запас ягід, які не були використані за зиму.

В цьому випадку вони стануть ідеальною основною для приготування тертого пирога з ягодами (іншим чином такий пиріг ще називають «Віденське печиво»), рекомендує фудблогер Наталія Калніна.

«Зазвичай такий пиріг готують з варенням або повидлом, але я зіткнулася з тим, що варення не завжди є, а от ягід у морозильній камері завжди повно, так і виникла ідея замінити варення на ягоди, заразом і морозильну камеру звільнити швидше», — пише вона на своєму youtube-каналі.

Для приготування «Віденського печива» вам знадобляться:

яйця — 3шт

цукор — 70г

вершкове масло — 180 г

розпушувач — 1 ч.л.

ванілін — 1 пачка

сіль — 1/3 чайної ложки

борошно — 350−400 г

Для начинки:

ягоди — 400 г

цукор -150−250 г

крохмаль — 30 г (2 столові ложки)

Випікається пиріг у формі 31×25 см.

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