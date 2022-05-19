Неймовірний тертий пиріг «Ягідний» або «Віденське печиво»: підійдуть будь-які ягоди, навіть заморожені (відео)
Травень — місяць, коли до щедрого врожаю в саду ще далеко, а домашніх хочеться побалувати чимось смачненьким. І тут зазвичай використовують варення чи повидло.
Але нерідко в морозильній камері залишається чималий запас ягід, які не були використані за зиму.
В цьому випадку вони стануть ідеальною основною для приготування тертого пирога з ягодами (іншим чином такий пиріг ще називають «Віденське печиво»), рекомендує фудблогер Наталія Калніна.
«Зазвичай такий пиріг готують з варенням або повидлом, але я зіткнулася з тим, що варення не завжди є, а от ягід у морозильній камері завжди повно, так і виникла ідея замінити варення на ягоди, заразом і морозильну камеру звільнити швидше», — пише вона на своєму youtube-каналі.
Для приготування «Віденського печива» вам знадобляться:
яйця — 3шт
цукор — 70г
вершкове масло — 180 г
розпушувач — 1 ч.л.
ванілін — 1 пачка
сіль — 1/3 чайної ложки
борошно — 350−400 г
Для начинки:
ягоди — 400 г
цукор -150−250 г
крохмаль — 30 г (2 столові ложки)
Випікається пиріг у формі 31×25 см.
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