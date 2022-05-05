Пиріг з яблуками та згущеним молоком — дітям дуже сподобається

Кулінарка-експериментаторка Любов Біріна радить приготувати пиріг, який точно стане вашим фаворитом серед випічки на кожен день.

Тісто

Масло 100 г

Пудра цукрова 50 г

Яйце 1 шт.

Розпушувач 3 г

Борошно 200 г

Масло збити з пудрою, додати яйце, збити до пухкої кремоподібної маси. Ввести борошно з розпушувачем, швидко замісити тісто.

На дно форми помістити тісто, розподілити (без бортів). Проколоти виделкою. Поставити в духовку на 180 град. на 25 хвилин. Охолодити. Нанести начинку, посипати присипкою і знову в духовку на 30 хвилин (при 180 градусах)

Начинка

Потерти яблука без шкіри на дрібній терці (500 г вже тертих яблук, терла на моркв`яній). Помістити в широку посудину, додати цукор (30 г) і сік з половини лимону. Тушкувати без кришки до однорідного пюре. Охолодити, додати варене згущене молоко (300 г), ретельно перемішати.

Присипка: 50 г масла та 50 г цукру збити, додати 1 яйце. Ввести борошно (150 г), кокосову стружку (50 г) і розпушувач (3 г) — перетерти до грубої крихти.

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