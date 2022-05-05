31.71 / 32.30 33.25 / 34.06
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Пиріг з яблуками та згущеним молоком — дітям дуже сподобається

14:00 5 травня 2022
пиріг

Кулінарка-експериментаторка Любов Біріна радить приготувати пиріг, який точно стане вашим фаворитом серед випічки на кожен день.

Тісто

Масло 100 г

Пудра цукрова 50 г

Яйце 1 шт.

Розпушувач 3 г

Борошно 200 г

Масло збити з пудрою, додати яйце, збити до пухкої кремоподібної маси. Ввести борошно з розпушувачем, швидко замісити тісто.

На дно форми помістити тісто, розподілити (без бортів). Проколоти виделкою. Поставити в духовку на 180 град. на 25 хвилин. Охолодити. Нанести начинку, посипати присипкою і знову в духовку на 30 хвилин (при 180 градусах)

Начинка

Потерти яблука без шкіри на дрібній терці (500 г вже тертих яблук, терла на моркв`яній). Помістити в широку посудину, додати цукор (30 г) і сік з половини лимону. Тушкувати без кришки до однорідного пюре. Охолодити, додати варене згущене молоко (300 г), ретельно перемішати.

Присипка: 50 г масла та 50 г цукру збити, додати 1 яйце. Ввести борошно (150 г), кокосову стружку (50 г) і розпушувач (3 г) — перетерти до грубої крихти.

Читайте також: Коли пасочка вже не лізе: готуємо французькі тости з черствого великоднього хліба

Риба у пивному клярі: у захваті будуть навіть ті, хто не любить пиво

203

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Розсада божеволіє від цього підживлення: кращий стимулятор і захисник при вирощуванні томатів, перцю та огірків (відео)

Розсада божеволіє від цього підживлення: кращий стимулятор і захисник при вирощуванні томатів, перцю та огірків (відео)

Автомобілі з України перестали впускати до Польщі: що відбувається

Автомобілі з України перестали впускати до Польщі: що відбувається

Гній більше не потрібен: у травні при посадці томатів додайте трохи цього підживлення, і результати вас приємно здивують (відео)

Гній більше не потрібен: у травні при посадці томатів додайте трохи цього підживлення, і результати вас приємно здивують (відео)

мародери РФ

«Били прикладом і ногами, а потім забрали 60 тисяч доларів»: прокуратура розшукує бурятських мародерів з рф

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.