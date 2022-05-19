В рф продовжують палати військкомати, а в Україні під ногами окупантів горить земля, — Генштаб ЗСУ

Протягом 85-ї доби протистояння російському воєнному вторгненню ворог зосереджував основні зусилля на Донецькому напрямку, де застосовував авіацію, артилерію та міномети. Тим часом на Слобожанському напрямку армія рф зоседерилася на утриманні зайнятих позицій і недопущенні просування Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території, і лише в окремих районах намагався проводити безуспішні контратаки з метою відновлення втрачених позицій.

Як повідомляє Генеральний штаб, на окупованих росією територіях України ворог продовжує здійснювати заходи адміністративно-поліцейського режиму, порушує права та свободи мирних жителів, забороняє вільне пересування та переміщення на територію підконтрольну уряду України.

«Особовий склад ворога деморалізований, обіцяні виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ не здійснюються. Особовий склад продовжує зазнавати значних втрат в боях із Силами оборони України. Фіксуються випадки дезертирства окремих підрозділів окупаційних військ», — констатують військові.

Іншими словами, із повідомлення Генштабу можна зробити висновок, що в Україні у ворога буквально «горить земля» під ногами.

В самій же росії продовжують палати військкомати: лише за останній тиждень їх згоріло п’ять — про це сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов на пресконференції 19 травня 2022 року.

«З початку повномасштабних воєнних дій на території України, в росії постійно відмічаються випадки підпалу військових комісаріатів. Лише за останній тиждень таких випадків було 5 — в Ростовській та Рязанській областях, а також у Волгограді та Омську», — розповів він.

Нагадаємо, раніше у рф масово займалися нафтобази та військові об'єкти.

Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

226

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter