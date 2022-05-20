Окупанти намагаються відновити наступ, але зазнають поразки майже на всіх напрямках, — Генштаб

Російська армія продовжує проводити наступальну операцію в районах населених пунктів Лисичанськ і Сєвєродонецьк, по якому напередодні було завдано потужного удару вс рф.

Як повідомляють у Генштабі, зазнали удару й регіони, з яких раніше відступив супротивник — рашисти обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти на Сумщині та Чернігівщині: Бояро-Лежачі, Бруски, Старі Вирки, Грем'яч.

Ситуація за іншими напрямками наступна:

На Харківському ворог зосередився на утриманні раніше зайнятих позицій, намагається контратакувати. фокусується на утриманні зайнятих позицій.

На Сєвєродонецькому намагався атакувати, але зазнав втрат і відступив.

У напрямку Бахмута окупанти зазнали втрат у районі населеного пункту Олександропілля.

На Авдіївському напрямку противник наступав за підтримки артилерії, проте зазнав втрат і відступив.

На Курахівському рашисти завдали артилерійського удару, зокрема, і з реактивних систем залпового вогню, по об'єктах цивільної інфраструктури. Невдачею закінчилися спроби наступу в районі Новомихайлівки та Олександрівки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках супротивник обстрілював з артилерії та мінометів інфраструктурні об'єкти та будинки мирних жителів. У районі населеного пункту Новодарівка зс рф зазнали втрат і відступили на раніше зайняті позиції.

«На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу було відбито чотирнадцять атак ворога. Знищено вісім танків, чотирнадцять одиниць бойових бронетанкових транспортних засобів та шість одиниць транспортних засобів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили безпілотник «Орлан-10» , — додали в Генштабі.

Раніше у Генштабі повідомляли, що противник зосереджував основні зусилля на Донецькому напрямку, а на Слобожанському утримував позиції лише в окремих районах, намагаючись безуспішно контратакувати.

Фото Генштабу ЗСУ

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