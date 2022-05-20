Держава допоможе випускникам шкіл та студентам з окупованих територій: Зеленський дав команду Міносвіти

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні розповів про зміни, які дозволять абітурієнтам з усіх тимчасово окупованих територій вступати до українських ВНЗ у спрощеному порядку, а також про те, що профільному міністерству доручено вирішити питання із забезпеченням навчання студентів-контрактників з таких регіонів.

За його словами, держава має допомогти продовжити їм навчання — платити за контрактом в умовах війни дуже складно: «Чекаю від міністра, від уряду і, якщо потрібно, народних депутатів, відповідних рішень».

Такі розпорядження він віддав після онлайн-зустріч зі студентами та ректорами українських вишів.

Говорячи про ситуацію на фронті, Зеленський назвав жорстоким і абсолютно безглуздим бомбардування Сєвєродонецька, де лише за один день загинуло 12 людей, а десятки було поранено.

«Бомбардування та обстріли інших наших міст, авіаційні та ракетні удари російської армії — це не просто бойові дії під час війни. Російські удари по Чернігівщині, у тому числі страшний удар по Десні, там триває розбір завалів, багато загиблих; постійні удари по Одеській області, по містах центральної України, повністю зруйновано Донбас — все це не має і не може мати жодного військового пояснення для росії» , — сказав він.

Володимир Зеленський згадав перший судовий процес в Україні проти російського військового злочинця, додавши, що це завершиться «повним відновленням справедливості в рамках міжнародного трибуналу».

«Упевнений у цьому. Ми знайдемо та притягнемо до відповідальності всіх, хто віддає злочинні накази та виконує їх», — сказав він.

Президент також подякував США за схвалення нового 40-мільярдного пакету підтримки України, за який проголосував напередодні американський Сенат.

«У Німеччині відбулася зустріч міністрів фінансів та керівників центробанків „Великої сімки“, представників міжнародних донорів. Я завжди говорю дуже відверто: щомісячний бюджетний дефіцит в Україні зараз — це 5 мільярдів доларів. І щоб вистояти у війні за свободу, нам потрібна швидка та достатня фінансова підтримка. Говорив із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Особисто подякував їй за макрофінансову допомогу у 9 мільярдів євро, цей пакет був запропонований напередодні», — наголосив він.

Раніше Зеленський розкритикував «лазерне вундерваффе» кремля та заявив, що росія повторює шлях нацистської Німеччини.

Фото Офісу президента

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