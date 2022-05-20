31.72 / 31.58 33.11 / 33.12
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Держава допоможе випускникам шкіл та студентам з окупованих територій: Зеленський дав команду Міносвіти

8:35 20 травня 2022
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні розповів про зміни, які дозволять абітурієнтам з усіх тимчасово окупованих територій вступати до українських ВНЗ у спрощеному порядку, а також про те, що профільному міністерству доручено вирішити питання із забезпеченням навчання студентів-контрактників з таких регіонів.

За його словами, держава має допомогти продовжити їм навчання — платити за контрактом в умовах війни дуже складно: «Чекаю від міністра, від уряду і, якщо потрібно, народних депутатів, відповідних рішень».

Такі розпорядження він віддав після онлайн-зустріч зі студентами та ректорами українських вишів.

Говорячи про ситуацію на фронті, Зеленський назвав жорстоким і абсолютно безглуздим бомбардування Сєвєродонецька, де лише за один день загинуло 12 людей, а десятки було поранено.

«Бомбардування та обстріли інших наших міст, авіаційні та ракетні удари російської армії — це не просто бойові дії під час війни. Російські удари по Чернігівщині, у тому числі страшний удар по Десні, там триває розбір завалів, багато загиблих; постійні удари по Одеській області, по містах центральної України, повністю зруйновано Донбас — все це не має і не може мати жодного військового пояснення для росії» , — сказав він.

Володимир Зеленський згадав перший судовий процес в Україні проти російського військового злочинця, додавши, що це завершиться «повним відновленням справедливості в рамках міжнародного трибуналу».

«Упевнений у цьому. Ми знайдемо та притягнемо до відповідальності всіх, хто віддає злочинні накази та виконує їх», — сказав він.

Президент також подякував США за схвалення нового 40-мільярдного пакету підтримки України, за який проголосував напередодні американський Сенат.

«У Німеччині відбулася зустріч міністрів фінансів та керівників центробанків „Великої сімки“, представників міжнародних донорів. Я завжди говорю дуже відверто: щомісячний бюджетний дефіцит в Україні зараз — це 5 мільярдів доларів. І щоб вистояти у війні за свободу, нам потрібна швидка та достатня фінансова підтримка. Говорив із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Особисто подякував їй за макрофінансову допомогу у 9 мільярдів євро, цей пакет був запропонований напередодні», — наголосив він.

Раніше Зеленський розкритикував «лазерне вундерваффе» кремля та заявив, що росія повторює шлях нацистської Німеччини.

Фото Офісу президента

92

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

корабель

«Тепер кораблі рф в Севастополі — це не флот, а флотилія»: експерти розповіли про «новий флагман» рашистів

Наталія Забіяко

«Виявилася невдячною тварюкою»: в Росії на віцечемпіонку Олімпійських ігор повісили тавро зрадниці

Підживлення з нашатирного спирту

Розсада буде рости, як на дріжджах: ефект від цього підживлення помітний вже після першого застосування

Полуниця

Дайте полуниці аспірин і готуйте величезні ящики для збирання врожаю: ягода буде велика та солодка (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.