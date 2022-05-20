Круче Ілона Маска: журнал Time визнав Зеленського найвпливовішою людиною у світі

Президент України Володимир Зеленський очолив список найвпливовіших людей 2022 року за версією Time.

Очільник української держави посів перше місце, набравши 5 відсотків голосів респондентів, які визначали сотню найвпливовіших людей світу. Загалом у голосуванні взяли участь понад 3,3 мільйони читачів видання.

На другому місці — відомий бізнесмен, генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск, який набрав 3,5 відсотка голосів.

На третьому — прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, якого підтримали 3,4 відсотка тих, хто брали участь у голосуванні.

Четверте місце респонденти віддали медикам, які борються з пандемією коронавірусу (3,2 відсотка), а на п'ятому — президент США Джо Байден (3,1 відсотка).

Повний список Time100 обіцяють опублікувати 23 травня.

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський звернувся за відеозв'язком до учасників церемонії відкриття ювілейного 75-го кінофестивалю в Каннах, зазначивши, що цей виступ став частиною зусиль щодо створення якнайбільшої міжнародної аудиторії для України, щоб у всьому світі підтримували нашу державу і щоб тиснули на Росію на всіх рівнях.

Фото Офісу президента

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